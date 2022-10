Team India For New Zealand: न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित-विराट बाहर, इन दिग्गजों के कंधों पर जिम्मेदारी

Team India For New Zealand Tour: टी20 वर्ल्ड 2022 जारी है. इस मैच को लेकर बीसीसीआई ने बड़ा ऐलान किया है. दरअसल बोर्ड ने इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया. बता दें भारत और न्यूजीलैंड तीन टी20 मैचों की सीरीज़ खेलनी है. इस मैच में कई दिग्गज प्लेयर्स को आराम दिया गया है. बोर्ड की तरफ से जारी की गई जानकारी के मुताबिक सीरीज़ से विराट कोहली और रोहित शर्मा को बाहर रखा गया है. वहीं टीम की कप्तानी हार्दिक पंड्या करते नज़र आएंगे.

एक तरफ जहां हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) को टी20 सीरीज़ की कमान सौंपी गई है, वहीं दूसरी ओर शिखर धवन (Shikhar Dhawan) को बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाली वनडे सीरीज़ की कप्तानी थमा दी गई है. बोर्ड से मिली जानकारी के मुताबिक टी20 सीरीज़ की शुरूआत 18 नवंबर को होगी वहीं वनडे सीरीज़ का आग़ाज़ 25 नवंबर को हो जाएगा.

NEWS: The All-India Senior Selection Committee has picked the squads for India’s upcoming series against New Zealand and Bangladesh.

— BCCI (@BCCI) October 31, 2022