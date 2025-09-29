Advertisement
नकवी की जिद से Pak की हुई किरकिरी; टीम इंडिया ने ट्रॉफी लेने से किया इंकार, यूं मनाया जश्न

India Pakistan Asia Cup Final: एशिया कप फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया. यह पूरा टूर्नामेंट टीम इंडिया के लिए भावनात्मक रूप से काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है. फाइन से पहले ट्राफी के साथ प्री मैच फोटो सेशन नहीं हुआ, टीम इंडिया ने जीत के बाद पाकिस्तान के  मंत्री और ACC अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इंकार कर दिया. नतीजा यह हुआ कि पहली बार विजेता टीम को ट्रॉफी नहीं दी गई और स्टेडियम में उहापोह की स्थिति देखी गई.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 29, 2025, 06:42 AM IST

टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी को दिखाया आइना!
India Pakistan Final Match: एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराकर भारत ने शानदार जीत दर्ज की, लेकिन इस जीत के बाद भी भारतीय टीम को ट्रॉफी नहीं दी गई. वजह यह रही कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान के मंत्री और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया. इस पूरे घटनाक्रम ने क्रिकेट मैदान पर बड़ी सनसनी फैला दी.

रविवार को हुए फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था. जीत के बाद जब प्रेजेंटेशन होना था, तो लंबा इंतजार करना पड़ा. काफी देर बाद सिर्फ व्यक्तिगत प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, लेकिन टीम इंडिया को चैंपियन बनने वाली ट्रॉफी नहीं दी गई. बताया जा रहा है कि शायद क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब विजेता टीम को ट्रॉफी नहीं दी गई.

भारतीय खिलाड़ी स्टेज से कुछ ही दूरी पर खड़े थे लेकिन आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे. टीम ने साफ कहा कि वे मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे. भारतीय टीम चाहती थी कि ट्रॉफी उन्हें अमीरात क्रिकेट बोर्ड के वायस चेयरमैन खालिद अल जरूनी दें, जो उस समय मंच पर मौजूद थे, लेकिन मोहसिन नकवी ने इसकी इजाजत नहीं दी.

इसी दौरान स्टेडियम में मौजूद भारतीय फैंस ने 'भारत माता की जय' के नारे लगाए और पाकिस्तान कप्तान सलमान अली आगा को स्टेज पर जाते समय हूट किया. माहौल तब और गरमा गया जब आयोजक अचानक ट्रॉफी को अंदर ड्रेसिंग रूम में लेकर चले गए. भारत का यह रुख पहले से ही साफ थाय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से परहेज किया और यहां तक कि टॉस से पहले होने वाले फोटोशूट से भी दूरी बना. साथ ही यह भी संदेश दिया था कि नकवी से ट्रॉफी नहीं ली जाएगी.

इस बीच पाकिस्तान टीम भी मैच खत्म होने के लगभग एक घंटे बाद तक ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आई. जबकि मोहसिन नकवी अकेले मंच पर खड़े थे और काफी असहज स्थिति में दिखे. करीब 55 मिनट बाद जब पाकिस्तानी खिलाड़ी बाहर आए, तो दर्शकों ने जोरदार तरीके से 'इंडिया, इंडिया' के नारे लगाए.

दरअसल, मोहसिन नकवी के आपत्तिजनक बयानों की वजह से काफी पहले से ही विवाद हो रहा है. उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के विमान हादसे वाले इशारे का वीडियो पोस्ट किया था, जिसे पाकिस्तान का भारत-विरोधी प्रोपेगेंडा माना गया. इतना ही नहीं नकवी ने आईसीसी से भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव पर लेवल-4 का आरोप लगाने की भी मांग की थी, क्योंकि सूर्यकुमार ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और भारतीय सेना के समर्थन में बयान दिया था. नतीजा यह रहा कि भारत ने जीत का जश्न तो मनाया, लेकिन एशिया कप की ट्रॉफी के बिना ही.

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

