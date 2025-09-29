नकवी की जिद से Pak की हुई किरकिरी; टीम इंडिया ने ट्रॉफी लेने से किया इंकार, यूं मनाया जश्न

India Pakistan Final Match: एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराकर भारत ने शानदार जीत दर्ज की, लेकिन इस जीत के बाद भी भारतीय टीम को ट्रॉफी नहीं दी गई. वजह यह रही कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान के मंत्री और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया. इस पूरे घटनाक्रम ने क्रिकेट मैदान पर बड़ी सनसनी फैला दी.

रविवार को हुए फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था. जीत के बाद जब प्रेजेंटेशन होना था, तो लंबा इंतजार करना पड़ा. काफी देर बाद सिर्फ व्यक्तिगत प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, लेकिन टीम इंडिया को चैंपियन बनने वाली ट्रॉफी नहीं दी गई. बताया जा रहा है कि शायद क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब विजेता टीम को ट्रॉफी नहीं दी गई.

Just in Add Zee News as a Preferred Source Surya Kumar Yadav did the Exact same Celebration as Rohit Sharma that same walk, but without Trophy Coz Team India refuses to take the Asia Cup 2025 Trophy from ACC Chairman Mohsin Naqvi#INDvsPAK #AsiaCupFinal #Tilak pic.twitter.com/5L8EwX3s40 — Andy Pycroft (@Rahu_Ketu_12) September 28, 2025

भारतीय खिलाड़ी स्टेज से कुछ ही दूरी पर खड़े थे लेकिन आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे. टीम ने साफ कहा कि वे मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे. भारतीय टीम चाहती थी कि ट्रॉफी उन्हें अमीरात क्रिकेट बोर्ड के वायस चेयरमैन खालिद अल जरूनी दें, जो उस समय मंच पर मौजूद थे, लेकिन मोहसिन नकवी ने इसकी इजाजत नहीं दी.

इसी दौरान स्टेडियम में मौजूद भारतीय फैंस ने 'भारत माता की जय' के नारे लगाए और पाकिस्तान कप्तान सलमान अली आगा को स्टेज पर जाते समय हूट किया. माहौल तब और गरमा गया जब आयोजक अचानक ट्रॉफी को अंदर ड्रेसिंग रूम में लेकर चले गए. भारत का यह रुख पहले से ही साफ थाय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से परहेज किया और यहां तक कि टॉस से पहले होने वाले फोटोशूट से भी दूरी बना. साथ ही यह भी संदेश दिया था कि नकवी से ट्रॉफी नहीं ली जाएगी.

इस बीच पाकिस्तान टीम भी मैच खत्म होने के लगभग एक घंटे बाद तक ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आई. जबकि मोहसिन नकवी अकेले मंच पर खड़े थे और काफी असहज स्थिति में दिखे. करीब 55 मिनट बाद जब पाकिस्तानी खिलाड़ी बाहर आए, तो दर्शकों ने जोरदार तरीके से 'इंडिया, इंडिया' के नारे लगाए.

दरअसल, मोहसिन नकवी के आपत्तिजनक बयानों की वजह से काफी पहले से ही विवाद हो रहा है. उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के विमान हादसे वाले इशारे का वीडियो पोस्ट किया था, जिसे पाकिस्तान का भारत-विरोधी प्रोपेगेंडा माना गया. इतना ही नहीं नकवी ने आईसीसी से भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव पर लेवल-4 का आरोप लगाने की भी मांग की थी, क्योंकि सूर्यकुमार ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और भारतीय सेना के समर्थन में बयान दिया था. नतीजा यह रहा कि भारत ने जीत का जश्न तो मनाया, लेकिन एशिया कप की ट्रॉफी के बिना ही.

