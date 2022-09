Virat Kohli Century: आज के 71वें शतक के बाद इस ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज के बराबर आ गए हैं विराट

Virat Kohli Century: विराट कोहली आज के मैच में दोबारा फॉर्म में नजर आए. उन्होंने 61 गेंदों में 122 रन जड़े. लेकिन इस मैच को जीतने के बाद भी इंडिया एशिया कप फाइनल नहीं खेल पाएगी. केएल राहुल और विराट कोहली ने बेहतरीन पार्टनरशिप दिखाई. केएल राहुल ने 41 गेंदों में 62 रन जड़े. भारत ने अफगानिस्तान के सामने 213 रनों का विशालकाय टारगेट रखा था. लेकिन अफगानिस्तान टीम 20 ओवरों में 11 रन बना पाई.

आपको बता दें विराट कोहली ने 3 साल बाद शतक जड़ा है. यह उनकी 71वी सेंचुरी है. जिसके बाद वह ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रिकी पॉन्टिंग के बरारबर आकर खड़े हो गए हैं. कोहली की इस सेंचुकी का लोग काफी वक्त से इंतेजार कर रहे थे. आज की पारी में उन्होंने 12 चौके और 6 छक्के जड़े.

आपको बता दें इससे पहले विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ शतक जड़ा था. उस दौरान उन्होंने 4 छक्के और 11 चौके जड़े थे. जिसके 3 साल बाद आज उनकी बेहतरीन पारी देखने को मिली है. विराट की इस सेंचुरी पर आईसीसी ने अपनी कवर पिक्चर तक बदल दी.

विराट कोहली ने 61 गेंदों पर अपना इंटरनेशनल शतक पूरा किया. उनको बीच मैच में जीवनदान भी मिला. मोहम्मद नबी की पटकी हुई गेंद पर विराट ने मिडविकेट की ओर उठाकर मारा. गेंद इब्राहिम जादरान के हाथों में गई और कैच मिस होकर छक्का हो गया.

The milestone we'd all been waiting for and here it is!

71st International Century for @imVkohli #AsiaCup2022 #INDvAFGpic.twitter.com/hnjA953zg9

— BCCI (@BCCI) September 8, 2022