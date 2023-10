World Cup 2023: श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका वर्ल्ड कप से हुए बाहर, स्क्वाड में इस स्टार ऑलराउंडर को मिली जगह

CWC 2023, Sri Lanka Cricket Team: श्रीलंका क्रिकेट को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कप्तान दासुन शनाका चोट की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं. वह वर्ल्ड के बाकी बचे मैचों में अब नहीं खेल पाएंगे. शनाका मंगलवार को हुए पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान चोटिल हो गए थे. ऑलराउंडर शनाका कम से कम तीन सप्ताह के लिए मैदान से बाहर रहेंगे.

वर्ल्ड कप में श्रीलंकाई टीम का प्रदर्शन अब तक बहुत खराब रहा है, ऐसे में कप्तान का चोटिल होना टीम के लिए और मुश्किलें बढ़ गई. 32 साल के शनाका के गैरमौजूदगी में टीम में ऑलराउंडर चमिका करुणारत्ने को शामिल किया गया है, ऑलराउंडर चमिका करुणारत्ने को टीम में शामिल करेन की मंजूरी टेक्निकल कमेटी ने दे दी है.

The Event Technical Committee of the ICC Men’s Cricket World Cup 2023 has approved Chamika Karunaratne as a replacement for Dasun Shanaka in the Sri Lankan squad.

Karunaratne who has played 23 ODIs, was named as a replacement after Shanaka was ruled out due to a right thigh… pic.twitter.com/pgejuMWjVw

— Sri Lanka Cricket (@OfficialSLC) October 14, 2023