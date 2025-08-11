UP: हापुड़ में शबाना बनी कातिल, अपने ही जिगर के टुकड़े को दी दर्दनाक मौत!

Hapur News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक कलियुगी मां ने अपने डेढ़ साल के मासूम बच्चे की हत्या कर दी. पति से झगड़े के दौरान हैवान बनी मां ने अपने डेढ़ साल के मासूम बच्चे को दो मंजिला मकान की छत से फेंक दिया, जिससे मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. बच्चे कि पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, हापुड़ में नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मजीदपुरा में रहने वाले वसीम की शादी 5 साल पहले बिहार निवासी शबाना से हुई थी. शादी के बाद शबाना के दो बच्चे हुए. वसीम का आरोप है कि उसकी पत्नी आए दिन छोटी-छोटी बात पर घर में कलह मचाती थी. सोमवार को झगड़े के दौरान उसने गुस्से में आकर उसके डेढ़ साल के मासूम बच्चे अहद को गोद में उठाया और दो मंजिला मकान की छत से नीचे फेंक दिया.

पुलिस हिरासत में आरोपी महिला

घटना के बाद घर में चीख-पुकार मचते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. लोगों ने मासूम बच्चे को गोद में उठाया तो देखा कि बच्चे की मौत हो चुकी थी. घटना के बाद पिता वसीम नगर थाने पहुंचा और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी महिला को अपनी हिरासत में ले लिया.

पुलिस ने किया बड़ा दावा

इस मामले को लेकर नगर थाने के इंस्पेक्टर ने बताया कि पुलिस को एक महिला द्वारा अपने डेढ़ साल के बच्चे को दो मंजिला मकान की छत से फेंकने की सूचना मिली थी. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. प्रथम दृष्टया जांच में पता चला है कि डेढ़ साल का मासूम बच्चा अहद अपने बड़े भाई के साथ दो मंजिला मकान की छत पर खेल रहा था, तभी खेलते-खेलते वह नीचे गिर गया. घटना के बाद बच्चे की मां उसे अस्पताल ले गई. जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया. पुलिस मृतक बच्चे का पोस्टमार्टम करवा रही है. जांच में जो भी सामने आएगा उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी.