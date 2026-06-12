पीड़िता के मुताबिक, आरोपी नाजिम करीब एक साल पहले उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था. इस दौरान उसने शादी का वादा किया और इसी भरोसे पर उसके साथ संबंध बनाए. युवती का आरोप है कि बाद में जब नाजिम शादी की बात की तो युवक टालमटोल करने लगा. इसके बाद युवक, माता-पिता ने मिलकर उसे दिल्ली ले जाकर 20 हजार रुपये में बेच दिया. पीड़िता का दावा है कि दिल्ली में उसे जबरन रखा गया, लेकिन किसी तरह वह वहां से निकलने में सफल रही और अपने गांव वापस पहुंच गई. गांव लौटने के बाद उसने अपने परिवार को पूरी घटना बताई. इसके बाद परिजनों के साथ मिलकर उसने प्रशासन से न्याय की मांग की और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई.