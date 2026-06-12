Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Salaam Crime News
  • /नाजिम ने शादी का झांसा देकर किया रेप, फिर 20 हजार में बेच दिया; मुस्लिम लड़की का आरोप

नाजिम ने शादी का झांसा देकर किया रेप, फिर 20 हजार में बेच दिया; मुस्लिम लड़की का आरोप

Badaun News: बदायूं की एक मुस्लिम युवती ने नाजिम पर शादी का झांसा देकर रेप करने और बाद में दिल्ली में 20 हजार रुपये में बेचने का आरोप लगाया है. पीड़िता ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 12, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:54 AM IST
नाजिम ने शादी का झांसा देकर किया रेप, फिर 20 हजार में बेच दिया; मुस्लिम लड़की का आरोप

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नाजिम ने शादी का झांसा देकर किया रेप, फिर 20 हजार में बेच दिया; मुस्लिम लड़की...
UP News4 min ago
2
Assam High School Beef Controversy29 min ago
3
Gaza Cancer Patients42 min ago
4
Assam High School Beef Controversy1 hr ago
5
Mathura News1 hr ago