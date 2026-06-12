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Badaun News: उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले के सहसवान इलाके में एक मुस्लिम महिला ने आरोप लगाया है कि गांव के नाजिम उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया और लगभग एक साल तक उसका शोषण किया. पीड़िता ने क्षेत्राधिकारी को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि जब उसने शादी करने का दबाव बनाया तो नाजिम और उसके परिवार ने मिलकर उसके साथ धोखा किया.
पीड़िता के मुताबिक, आरोपी नाजिम करीब एक साल पहले उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था. इस दौरान उसने शादी का वादा किया और इसी भरोसे पर उसके साथ संबंध बनाए. युवती का आरोप है कि बाद में जब नाजिम शादी की बात की तो युवक टालमटोल करने लगा. इसके बाद युवक, माता-पिता ने मिलकर उसे दिल्ली ले जाकर 20 हजार रुपये में बेच दिया. पीड़िता का दावा है कि दिल्ली में उसे जबरन रखा गया, लेकिन किसी तरह वह वहां से निकलने में सफल रही और अपने गांव वापस पहुंच गई. गांव लौटने के बाद उसने अपने परिवार को पूरी घटना बताई. इसके बाद परिजनों के साथ मिलकर उसने प्रशासन से न्याय की मांग की और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई.
उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की एक युवती ने नाजिम नामक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और बाद में दिल्ली में 20 हजार रुपये में बेचने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का दावा है कि किसी तरह वह आरोपियों के चंगुल से निकलकर अपने घर पहुंची। #Badaun #UPNews #CrimeNews pic.twitter.com/QnFfNHuYdx
— तौसीफ आलम (@Tauseefalamzee) June 12, 2026
पीड़िता का बड़ा आरोप
युवती ने अपनी शिकायत में एक और गंभीर घटना का जिक्र किया है. उसके मुताबिक 8 जून की आधी रात को आरोपी नाजिम अपने एक अज्ञात साथी के साथ उसके घर पहुंचा. आरोप है कि दोनों के हाथ में चाकू था. युवती का कहना है कि आरोपियों ने घर में घुसकर गाली-गलौज की और विरोध करने पर उसके और उसके माता-पिता के साथ मारपीट की. पीड़िता के मुताबिक, शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों को आता देख आरोपी वहां से भाग निकले. जाते-जाते उन्होंने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी.
पुलिस ने क्या कहा?
घटना के बाद परिवार में डर और दहशत का माहौल बताया जा रहा है. लेकिन इस मामले में पुलिस का पक्ष अलग है. सहसवान के पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह ने कहा है कि उनके पास अभी तक इस संबंध में कोई औपचारिक शिकायत नहीं पहुंची है. उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.