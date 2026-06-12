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Mathura News: देश में सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ रही हैं. इसी बीच उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के छाता क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां तीन मुस्लिम युवक गाड़ी में मांगूर मछली लेकर जा रहे थे, तभी खुद को गौरक्षक बताने वाले कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी रोक ली. आरोप है कि युवकों पर मछली तस्करी और पशु क्रूरता का आरोप लगाकर उनके साथ मारपीट की गई और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.
मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मुताबकि, तीनों युवक वाहन से मछली लेकर जा रहे थे. इसी दौरान कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी. आरोप है कि बिना किसी आधिकारिक जांच या पुलिस की मौजूदगी के युवकों पर गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया. इसके बाद कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ा.
कार्रवाई की मांग
घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है. उनका कहना है कि अगर किसी व्यक्ति पर कोई संदेह है तो कार्रवाई करना पुलिस और कानून-व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियों का काम है, न कि किसी निजी समूह का. वहीं, हाल के सालों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें कुछ समूह खुद कानून अपने हाथ में लेते हुए वाहनों को रोकते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं और संदेह के आधार पर कार्रवाई करने लगते हैं.
मानवाधिकार संगठनों ने की जांच की मांग
मानवाधिकार संगठनों और स्थानीय लोगों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. उनका कहना है कि पुलिस वायरल वीडियो की जांच करे, घटना की सच्चाई सामने लाए और अगर मारपीट तथा बदसलूकी के आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. उनका मानना है कि किसी भी व्यक्ति को बिना जांच और कानूनी प्रक्रिया के हिंसा, धमकी या सार्वजनिक अपमान का सामना नहीं करना चाहिए. फिलहाल पुलिस और प्रशासन की ओर से मामले पर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.