मानवाधिकार संगठनों ने की जांच की मांग

मानवाधिकार संगठनों और स्थानीय लोगों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. उनका कहना है कि पुलिस वायरल वीडियो की जांच करे, घटना की सच्चाई सामने लाए और अगर मारपीट तथा बदसलूकी के आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. उनका मानना है कि किसी भी व्यक्ति को बिना जांच और कानूनी प्रक्रिया के हिंसा, धमकी या सार्वजनिक अपमान का सामना नहीं करना चाहिए. फिलहाल पुलिस और प्रशासन की ओर से मामले पर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.