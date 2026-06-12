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मथुरा में मछली ले जा रहे मुस्लिम युवकों से मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद मचा बवाल

Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में मछली ले जा रहे तीन मुस्लिम युवकों के साथ कथित मारपीट और बदसलूकी का मामला सामने आया है. कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी रोककर उन पर मछली तस्करी और पशु क्रूरता के आरोप लगाए तथा उनके साथ मारपीट की.

Written BySalaam Tv Digital Team
Published: Jun 12, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:42 AM IST
मथुरा में मछली ले जा रहे मुस्लिम युवकों से मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद मचा बवाल

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