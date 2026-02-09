Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3103563
Zee SalaamSalaam Crime NewsUP: मिल्कीपुर के अब्दुल रहमान की जेल में हत्या, कश्मीरी कैदी पर लगा है इल्जाम

UP: मिल्कीपुर के अब्दुल रहमान की जेल में हत्या, कश्मीरी कैदी पर लगा है इल्जाम

Faridabad Jail Murder News: उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर के रहने वाले अब्दुल रहमान की जेल में एक कश्मीरी कैदी के हमले में मौत हो गई. बैरक के अंदर हुई इस घटना ने जेल की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 09, 2026, 04:08 PM IST

Trending Photos

UP: मिल्कीपुर के अब्दुल रहमान की जेल में हत्या, कश्मीरी कैदी पर लगा है इल्जाम

Faridabad News: हरियाणा के फरीदाबाद जिले की एक जेल में 20 साल के कैदी अब्दुल रहमान का मर्डर कर दिया गया है. जेल के अंदर ही एक दूसरे कैदी ने उस पर हमला किया और एक धारदार हथियार से उसके सिर पर वार किया. पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि हमलावर का नाम अरुण चौधरी है, जो एक कश्मीरी युवक है. उसने रविवार रात को अब्दुल रहमान पर हमला किया, और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

गौरतलब है कि अब्दुल रहमान को 2 मार्च 2025 को पाली गांव के पास से पकड़ा गया था. उस समय उसके पास से दो हैंड ग्रेनेड मिले थे और उसपर कथित अयोध्या में बम धमाका करने की साजिश रचने का आरोप है. उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर के रहने वाले के रूप में हुई थी. अब्दुल रहमान के पास से कुछ वीडियो भी बरामद हुए थे, जिनमें राम मंदिर से जुड़ी संवेदनशील जानकारी थी. इसे देखते हुए STF टीम ने उसे गिरफ्तार किया था. उसके पास से मिले दोनों हैंड ग्रेनेड को तुरंत डिफ्यूज कर दिया गया था.

जेल में अब्दुल रहमान की हत्या के बाद उठा सवाल
जेल में अब्दुल रहमान पर हमला करने वाले आरोपी को पहले जम्मू-कश्मीर की जेल में रखा गया था और बाद में उसे फरीदाबाद जेल में शिफ्ट कर दिया गया था. उसे हाई-सिक्योरिटी बैरक में भी रखा गया था. जेल में अब्दुल रहमान की हत्या ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह पहली बार नहीं है कि जेल में किसी कैदी पर हमला हुआ हो, लेकिन इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद ऐसी घटना होना चिंताजनक है. पुलिस ने घटना की तुरंत जांच शुरू कर दी है. जेल के सभी कैदियों से पूछताछ की जा रही है, और हमलावर के साथियों या संभावित मददगारों की भी पहचान की जा रही है. इस घटना से फरीदाबाद जिले में सनसनी फैल गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

देश की कई जेलों में हो चुकी है लोगों की हत्या
देश में पहले भी जेलों के अंदर आरोपियों और कैदियों की हत्याओं की कई घटनाएं सामने आई हैं. गैंग वॉर, आपसी दुश्मनी और सुरक्षा में चूक इसके मुख्य कारण रहे हैं. कुछ मामलों में जेल के अंदर हथियारों की मौजूदगी और कमजोर निगरानी की बात भी सामने आई है. ऐसी घटनाओं ने जेल प्रशासन के कामकाज, सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया जानकारी जुटाने पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाई-रिस्क कैदियों की अलग से निगरानी, ​​नियमित तलाशी, स्टाफ की जवाबदेही और टेक्नोलॉजिकल निगरानी बहुत ज़रूरी है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Faridabad NewsFaridabad Jail Murder NewsMilkipur Abdul Rahman jail murder

Trending news

Delhi news
बादशाह खान की जयंती पर इस इतिहासकार ने गृह मंत्री को नाम से 'शाह' हटाने की दी सलाह
muslim news
मुस्लिम विरोधी वीडियो पर मचा बवाल; ओवैसी ने कमिश्नर को पत्र लिखकर की ये बड़ी मांग
muslim news
KGMU: मजार प्रबंधक ने नोटिस का दिया जवाब, बुलडोजर एक्शन की दी गई थी चेतावनी
Asaduddin Owaisi on Savarkar
‘6 बार माफी मांगने वाले को भारत रत्न? कल गोडसे को भी देंगे!’ ओवैसी का बड़ा हमला
Jahangir Khan Viral News
Watch: जहांगीर ने हिंदू महिला का गहनों से भरा बैग लौटाया, हैरान रह गई महिला!
muslim news
छत्तीसगढ़ HC:वसीयत के बावजूद नहीं मिल सकती पूरी संपत्ति, वारिसों से लेनी होगी सहमति
ISI Kashmir Operations
कश्मीर ऑपरेशन जिंदा रखने के लिए नए चेहरों की तलाश में है ISI, रिपोर्ट से खुलासा
Mathura News
जान मोहम्मद को सस्पेंड करने वाले अधिकारी पर भड़के गांव वाले, बताया पूरा सच
muslim news
घर तोड़े नहीं, ताले लग गए… कांशी राम कॉलोनी से 50 मुस्लिम परिवारों को किया गया बेदखल
Muzaffarnagar news
Muzaffarnagar Riot Case में कोर्ट का बड़ा फैसला, सबूतों के अभाव में 23 आरोपी बरी