UP: मिल्कीपुर के अब्दुल रहमान की जेल में हत्या, कश्मीरी कैदी पर लगा है इल्जाम

Faridabad News: हरियाणा के फरीदाबाद जिले की एक जेल में 20 साल के कैदी अब्दुल रहमान का मर्डर कर दिया गया है. जेल के अंदर ही एक दूसरे कैदी ने उस पर हमला किया और एक धारदार हथियार से उसके सिर पर वार किया. पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि हमलावर का नाम अरुण चौधरी है, जो एक कश्मीरी युवक है. उसने रविवार रात को अब्दुल रहमान पर हमला किया, और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

गौरतलब है कि अब्दुल रहमान को 2 मार्च 2025 को पाली गांव के पास से पकड़ा गया था. उस समय उसके पास से दो हैंड ग्रेनेड मिले थे और उसपर कथित अयोध्या में बम धमाका करने की साजिश रचने का आरोप है. उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर के रहने वाले के रूप में हुई थी. अब्दुल रहमान के पास से कुछ वीडियो भी बरामद हुए थे, जिनमें राम मंदिर से जुड़ी संवेदनशील जानकारी थी. इसे देखते हुए STF टीम ने उसे गिरफ्तार किया था. उसके पास से मिले दोनों हैंड ग्रेनेड को तुरंत डिफ्यूज कर दिया गया था.

जेल में अब्दुल रहमान की हत्या के बाद उठा सवाल

जेल में अब्दुल रहमान पर हमला करने वाले आरोपी को पहले जम्मू-कश्मीर की जेल में रखा गया था और बाद में उसे फरीदाबाद जेल में शिफ्ट कर दिया गया था. उसे हाई-सिक्योरिटी बैरक में भी रखा गया था. जेल में अब्दुल रहमान की हत्या ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह पहली बार नहीं है कि जेल में किसी कैदी पर हमला हुआ हो, लेकिन इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद ऐसी घटना होना चिंताजनक है. पुलिस ने घटना की तुरंत जांच शुरू कर दी है. जेल के सभी कैदियों से पूछताछ की जा रही है, और हमलावर के साथियों या संभावित मददगारों की भी पहचान की जा रही है. इस घटना से फरीदाबाद जिले में सनसनी फैल गई है.

देश की कई जेलों में हो चुकी है लोगों की हत्या

देश में पहले भी जेलों के अंदर आरोपियों और कैदियों की हत्याओं की कई घटनाएं सामने आई हैं. गैंग वॉर, आपसी दुश्मनी और सुरक्षा में चूक इसके मुख्य कारण रहे हैं. कुछ मामलों में जेल के अंदर हथियारों की मौजूदगी और कमजोर निगरानी की बात भी सामने आई है. ऐसी घटनाओं ने जेल प्रशासन के कामकाज, सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया जानकारी जुटाने पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाई-रिस्क कैदियों की अलग से निगरानी, ​​नियमित तलाशी, स्टाफ की जवाबदेही और टेक्नोलॉजिकल निगरानी बहुत ज़रूरी है.