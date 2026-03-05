रमजान में शबनम बनी शोला, शादी के बाद प्रेमी चांद पर पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग

Advertisement
Agra Crime News: आगरा में चांद नाम के एक ऑटो ड्राइवर को उसकी गर्लफ्रेंड शबनम और उसके घरवालों ने झगड़े के बाद पेट्रोल डालकर आग लगा दी. पीड़ित करीब 80 फीसद जल गया और उसे आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 05, 2026, 03:26 PM IST

Agra News: उत्तर प्रदेश के आगरा में एक गर्लफ्रेंड और उसके दोस्तों ने एक ऑटो ड्राइवर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. बुरी तरह झुलसे युवक की पांच दिन इलाज के बाद मौत हो गई. इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया और परिवार वालों ने उसका शव सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया. यह घटना आगरा के शाहगंज थाना इलाके की बताई जा रही है. 

दरअसल, 27 फरवरी को ऑटो ड्राइवर चांद अपनी ऑटो के पास सवारियों का इंतजार कर रहा था. आरोप है कि तभी उसकी गर्लफ्रेंड शबनम अपनी मां, भाई और एक अन्य व्यक्ति के साथ आ गई. खबर है कि दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई. चश्मदीदों के मुताबिक, झगड़ा बढ़ने पर आरोपियों ने चांद को ऑटो से बाहर निकाला, उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. अचानक हुई इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. चांद आग की लपटों में घिर गया और बुरी तरह जल गया. आस-पास के लोगों ने किसी तरह आग बुझाई और उसे अस्पताल पहुंचाया.

बताया जा रहा है कि युवक करीब 80 परसेंट जल गया था. उसे पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर होने के कारण बाद में उसे SN मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. वहां ICU में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन पांच दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद बुधवार देर रात उसकी मौत हो गई. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शबनम के पति की करीब दो साल पहले मौत हो गई थी. इसके बाद उसका ऑटो ड्राइवर चांद से प्रेम संबंध हो गया. बताया जा रहा है कि चांद भी शबनम का खर्च उठाता था. कुछ समय पहले शबनम के ससुराल वालों ने उसकी शादी उसके देवर से तय कर दी थी.

इसके बाद आरोप है कि शबनम, उसके भाई और देवर ने चांद पर उनके बीच की फोटो और वीडियो डिलीट करने का दबाव बनाया. इसी बात पर दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हो गया, जिससे यह भयानक घटना हुई. घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने चांद का शव चौराहे पर रखकर सड़क जाम कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को शांत कराया. कार्रवाई का भरोसा देते हुए पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश के लिए टीमें बनाई गई हैं.

TAGS

Agra NewsAgra Crime NewsAgra Shahganj incidentlover burned alive case

