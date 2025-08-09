Watch: शादीशुदा हिंदू महिला के साथ होटल गया था सलमान, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने की पिटाई
शादीशुदा हिंदू महिला के साथ होटल गया था सलमान, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने की पिटाई

Agra Viral Video: आगरा के एक होटल में कमरा नंबर 106 में एक हिंदू महिला के साथ पाए जाने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक की पिटाई कर दी. महिला के बार-बार आग्रह और विरोध के बावजूद, पिटाई जारी रही. घटना का वीडियो वायरल हो गया है, जिससे मामला गरमा गया है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Aug 09, 2025, 05:56 PM IST

Watch: शादीशुदा हिंदू महिला के साथ होटल गया था सलमान, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने की पिटाई

Agra Hotel Viral Video: देश में हिंदू संगठनों के लोगों का आतंक रोजाना बढ़ता जा रहा है. इन्हें न तो पुलिस का डर है और न ही कानून का खौफ. हर दिन ये कहीं न कहीं आतंक मचा रहे हैं. इसी बीच उत्तर प्रदेश के आगरा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ता एक होटल में जबरन घुस गए और सभी कमरे खुलवाकर चेकिंग करवाई. इसी दौरान सलमान की बुरी तरह पिटाई शुरू कर दी.  इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

घटना के बाद होटल मैनेजर ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. वहीं,  इस पूरे मामले को लेकर आगरा पुलिस ने एक बयान जारी किया है और उस पर एक्स पर लिखा है कि मामले में प्राप्त शिकायत के आधार पर शमशाबाद थाना पुलिस ने 07.08.2025 को संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी है.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, हिंदू संगठन बजरंग दल के कार्यकर्ता आगरा के एक होटल में घुस गए और रजिस्टर चेक करने लगे. इस दौरान रजिस्टर में एक हिंदू महिला और एक मुस्लिम युवक की एक साथ एंट्री देखकर वे होटल में घुस गए और सभी कमरों की चेकिंग की. इस दौरान कमरा नंबर 106 से सलमान और एक हिंदू महिला बाहर आए. इसी बीच बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं ने सलमान की पिटाई शुरू कर दी

वायरल वीडियो में क्या
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि हिंदू महिला साड़ी पहने हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से रहम की भीख मांग रही है, वह उसे जाने देने की गुहार लगा रही है, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता महिला का आधार कार्ड मांगते हैं. महिला आधार कार्ड देने से इनकार कर देती है और उसे जाने देने की गुहार लगाती है. लेकिन हिंदू संगठन के लोग महिला की एक नहीं सुनते और लगातार सलमान की पिटाई कर रहे हैं.

