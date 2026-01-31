Ahmedabad: अस्पताल के ICU में महिला के साथ दरिंदगी, आरोपी इंद्रजीत राठौड़ को पुलिस ने दबोचा

Gujarat News Today: अस्पताल की आईसीयू जैसी सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगह में एक महिला मरीज के साथ कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसने मरीजों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. गुजरात के अहमदाबाद में इस सनसनीखेज घटना के बाद पुलिस ने अस्पताल के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है.

गुजरात की अहमदाबाद पुलिस ने साबरमती इलाके के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती महिला मरीज के साथ कथित छेड़छाड़ के आरोप में एक पुरुष स्टाफ को गिरफ्तार किया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई पीड़िता के जरिये 27 जनवरी को दर्ज कराई गई शिकायत के बाद की गई. गिरफ्तार आरोपी की पहचान इंद्रजीत राठौड़ के रूप में हुई है, जो असरवा क्षेत्र के चमनपुरा का रहने वाला है.

पुलिस के मुताबिक, वह घटना के समय मेटिस अस्पताल में कर्मचारी के तौर पर काम कर रहा था. साबरमती पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के मुताबिक, महिला ने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या की कोशिश की थी, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने बताया कि महिला लंबे समय से वैवाहिक विवादों के चलते मानसिक तनाव में थी और अपने माता-पिता के साथ रह रही थी.

हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल के आईसीयू में रखा गया, जहां वह दवाओं के असर में बेहोशी की हालात में थी. पीड़िता का आरोप है कि तड़के के समय जब वह आईसीयू में थी, तब आरोपी उसके पास आया और गलत नीयत से उसे छूने लगा. महिला ने बताया कि आरोपी ने उसकी कमजोर हालत का फायदा उठाया और बार-बार उसके शरीर के संवेदनशील अंगों को छुआ. महिला के मुताबिक, जैसे ही उसे थोड़ा सा होश आया और उसने शोर मचाया, जिसके बाद आरोपी मौके से भाग गया. इसके बाद उसने घटना की जानकारी तुरंत अपने परिवार को दी.

साबरमती पुलिस के इंस्पेक्टर वाई.आर. वाघेला ने बताया कि पीड़िता के सामने आने और बयान दर्ज कराने के बाद मामला दर्ज किया गया. उन्होंने कहा कि महिला मरीज की शिकायत के आधार पर मेटिस अस्पताल के एक कर्मचारी के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज किया गया है. शिकायत में स्पष्ट किया गया है कि आरोपी ने आईसीयू में महिला की बेहोशी की हालात का फायदा उठाया. पुलिस के मुताबिक, महिला की चिकित्सीय स्थिति और मानसिक हालत के चलते शिकायत दर्ज कराने में करीब तीन महीने की देरी हुई. पीड़िता के पिता ने घटना के बाद अस्पताल से सीसीटीवी फुटेज मांगी थी, लेकिन उनका आरोप है कि शुरुआत में अस्पताल प्रशासन ने फुटेज देने से इनकार कर दिया.

जांच के दौरान पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज और अन्य रिकॉर्ड खंगाले, जिसके आधार पर इंद्रजीत राठौड़ को संदिग्ध के रूप में चिन्हित किया गया. पुलिस ने बताया कि आरोपी शादीशुदा है और पिछले करीब दो सालों से अस्पताल में काम कर रहा था. उसके खिलाफ पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, हालांकि अब उसकी पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है. फिलहाल आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस घटना में अस्पताल की प्रक्रियाओं और मरीजों की सुरक्षा से जुड़े प्रोटोकॉल में कोई लापरवाही हुई थी.

