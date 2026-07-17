/डॉक्टर की बीवी से लैब टेक्नीशियन का प्यार; AIIMS Rishikesh को बजरंग दल का 7 दिन का अल्टीमेटम!

राज्य चुनें
नई दिल्ली: मुल्क का हर हिन्दू-मुस्लिम प्यार अब लव जिहाद है, और प्रेमी का नया नाम जिहादी है. इस गुनाह की सजा धर्मांतरण कानून के तहत जेल है, और इस मामले में नई पुलिस है बजरंग दल के लोग. ताज़ा मामला ऋषिकेश के AIIMS का है, जहाँ एक मुस्लिम लैब टेक्नीशियन पर अस्पताल के डॉक्टर को अपने प्यार में फंसाने का इलज़ाम है. सबसे ख़ास बात ये है कि इस मामले में डॉक्टर के डॉक्टर पति ने किसी पुलिस में शिकायत करने के बजाए लोकल बजरंग दल से शिकायत की है. बजरंग दल ने इस मामले को हिन्दू अस्मिता से जोड़कर पूरे सनातन के सम्मान का मुद्दा बना दिया है. बजरंग दल ने AIIMS प्रशासन को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, वरना संगठन आंदोलन करेगा.
दरअसल, ऋषिकेश AIIMS के एक महिला डॉक्टर के पति, जो खुद भी एक डॉक्टर हैं, उनका इलज़ाम है कि अस्पताल के ही एक मुस्लिम लैब टेक्नीशियन ने उनकी बीवी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है. उनकी डॉक्टर बीवी पूरी तरह लैब टेक्नीशियन के वश में है, और वो अब अपने डॉक्टर पति की भी बात नहीं सुनती है. महिला के डॉक्टर पति का दावा है कि आरोपी नौजवान उनकी बीवी को एक होटल के कमरे में ले गया था, जहाँ उन्होंने खुद दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था.
इस मामले में अपनी बीवी और उसके प्रेमी से मजबूर डॉक्टर ने किसी पुलिस की मदद के बजाये मकामी हिंदूवादी तंजीम बजरंग दल से राब्ता किया. इसके बाद ही यह मामला पूरी तरह गरमा गया है. शुक्रवार को बजरंग दल के लोगों ने अस्पताल पहुंचकर धरना दिया और प्रदर्शन किया. बजरंग दल ने एम्स प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए एक हफ्ते के अंदर दोषी आशिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, और ऐसा न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है.
संगठन ने साफ कहा है कि अस्पतालों और प्रतिष्ठित संस्थानों में इस तरह के नेटवर्क को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.लैब टेक्नीशियन पर सख्त कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई, तो वो लोग सड़कों पर उतर कर उग्र आंदोलन करेंगे.
हिंदू रक्षक दल के प्रदेश मंत्री अभिनव पाल ने की माने तो इस पूरे मामले के सामने आने के बाद एम्स प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है. हालांकि, इस मामले में AIIMS की तरफ से या लोकल पुलिस की तरफ से अभी कोई भी बयान सामने नहीं आया है.