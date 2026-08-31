/AIMIM नेता महबूब अली की चाकू मारकर हत्या, फलकनुमा में सनसनी

एआईएमआईएम के स्थानीय विधायक मोहम्मद मुबीन ने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "महबूब अली की बेरहमी से हुई हत्या से गहरा दुख और सदमा पहुंचा है. उन पर वट्टेपल्ली में अनजान हमलावरों ने जानलेवा हथियारों से हमला किया था." विधायक ने थाने पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और इस अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त व तत्काल कार्रवाई की मांग की. उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, "हम तेलंगाना सरकार और हैदराबाद पुलिस से आग्रह करते हैं कि वे गश्त बढ़ाएं, असामाजिक तत्वों पर नकेल कसें और ड्रग्स व हिंसक अपराधों के बढ़ते खतरे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, ताकि हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके."