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AIMIM नेता महबूब अली की चाकू मारकर हत्या, फलकनुमा में सनसनी

AIMIM Leader Murder Case: हैदराबाद के फलकनुमा इलाके में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) नेता महबूब अली की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. पांच-छह हमलावरों ने उन पर जानलेवा हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई. पुलिस ने जांच शुरू कर तीन विशेष टीमें गठित की हैं. AIMIM नेताओं ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 31, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 11:05 AM IST
AIMIM नेता महबूब अली की चाकू मारकर हत्या, फलकनुमा में सनसनी

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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