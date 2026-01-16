Advertisement
Zee SalaamSalaam Crime Newsतारीख पर तारीख नहीं चलेगी! अखलाक मॉब लिंचिंग केस में आरोपियों को कोर्ट का अल्टीमेटम

तारीख पर तारीख नहीं चलेगी! अखलाक मॉब लिंचिंग केस में आरोपियों को कोर्ट का अल्टीमेटम

Akhlaq Lynching Case: उत्तर प्रदेश के अखलाक मॉब लिंचिंग मामले में सुनवाई एक बार फिर टाल दी गई है, लेकिन इस बार कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. आरोपियों द्वारा बार-बार सुनवाई टालने की रिक्वेस्ट पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

Jan 16, 2026

तारीख पर तारीख नहीं चलेगी! अखलाक मॉब लिंचिंग केस में आरोपियों को कोर्ट का अल्टीमेटम

Akhlaq Mob Lynching News: उत्तर प्रदेश के हाई-प्रोफाइल अखलाक मॉब लिंचिंग मामले में सुनवाई एक बार फिर टाल दी गई है. कोर्ट ने आरोपियों द्वारा बार-बार सुनवाई टालने की रिक्वेस्ट पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने साफ कहा कि अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आरोपियों को अपना पक्ष रखने का आखिरी मौका दिया जा रहा है. 15 जनवरी को सुनवाई के दौरान आरोपियों ने और समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आरोपी जानबूझकर कार्यवाही में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं और बार-बार सुनवाई टालने की रिक्वेस्ट न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर कर रही है. कोर्ट ने इसे नैतिकता और न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताया.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपियों द्वारा दायर केस ट्रांसफर याचिका पर भी चर्चा हुई. बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट को बताया कि प्रतिवादियों को कुछ और डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, जिसके लिए उन्हें समय चाहिए. हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा. कोर्ट ने साफ किया कि अब आरोपियों को अपना केस प्रभावी ढंग से पेश करने का आखिरी मौका दिया जा रहा है. कोर्ट अगली सुनवाई की तारीख और कोर्ट पर विचार कर रहा है.

अब कब होगी सुनवाई
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामले में आखिरी सुनवाई 2 फरवरी को तय की गई है. उस दिन यह भी तय होगा कि अखलाक हत्याकांड का ट्रायल बिजनौर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा या इसे किसी दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा. इस मामले का अधिकार क्षेत्र लंबे समय से विवादों और संदेहों से घिरा रहा है, जिससे पीड़ितों के परिवारों में नाराजगी है. पीड़ित परिवार का कहना है कि कोर्ट में बार-बार बदलाव और सुनवाई टलने से उन्हें न्याय मिलने में देरी हो रही है.

इससे पहले भी टल चुकी है सुनवाई
इससे पहले, बचाव पक्ष के वकीलों ने 2 जनवरी को ही केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए एक याचिका दायर की थी. यह याचिका कर्मचारी संदीप अगोर और हरि राम की ओर से दायर की गई थी. याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं और सरकार ने उन्हें एक साजिश के तहत इस मामले में फंसाया है. याचिका में यह भी दावा किया गया है कि ट्रायल निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है और इसलिए केस को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर किया जाना चाहिए. हालांकि, कोर्ट ने अभी तक इन दलीलों पर कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं.

Akhlaq Lynching Case

