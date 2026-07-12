/सब्जी लेने निकली नाबालिग मुस्लिम लड़की के साथ गैंगरेप; मुल्जिमों को फांसी देने की उठी मांग

पश्चिम बंगाल में नाबालिग मुस्लिम लड़की के साथ दरिंदों ने किया गैंगरेप, पुलिस एनकाउंटर में मुख्य मुल्जिम ढेर

पुलिस ने पीड़िता को इलाज के लिए महिला अस्पताल भेजा. पुलिस ने दोनों मुल्जिमों के खिलाफ पोक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी गई है. किशन गोपाल वाल्मीकि और संजू वाल्मीकि ने पीड़िता को उसके घर से करीब 4 किलोमीटर दूर लेजाकर की इस वारदात को अंजाम दिया. गौरतलब है कि मुल्क के अलग-अलग सूबों से हर रोज लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं. हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक 12 साल की नाबालिग मुस्लिम लड़की को अगवा करने के बाद गैंगरेप कर हत्या कर दी गई. मृतक लड़की घर से अपने दोस्त के लिए गिफ्ट लेने के लिए बाहर निकली थी इसी दौरान कुछ दरिंगदों ने उसे अगवा कर लिया. पुलिस ने इस गैंगरेप के मुख्य मल्जिम प्रभात मंडल को पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश करने के इल्जाम में मार गिराया.