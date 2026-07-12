Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Salaam Crime News
  • /सब्जी लेने निकली नाबालिग मुस्लिम लड़की के साथ गैंगरेप; मुल्जिमों को फांसी देने की उठी मांग

सब्जी लेने निकली नाबालिग मुस्लिम लड़की के साथ गैंगरेप; मुल्जिमों को फांसी देने की उठी मांग

Aligarh Gang Rape News: अलीगढ़ के छर्रा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित गैंगरेप का मामला सामने आया है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ पोक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है. पीड़िता का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि परिवार आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 12, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 05:27 PM IST
सब्जी लेने निकली नाबालिग मुस्लिम लड़की के साथ गैंगरेप; मुल्जिमों को फांसी देने की उठी मांग
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीरSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Bihar News: भागलपुर में जनाजे के दौरान बड़ा हादसा, 11 हजार वोल्ट लाइन की चपेट में आई
Bihar News2 hrs ago
2
UP News2 hrs ago
3
Maharashtra UCC Bill7:44 AM IST
4
qatar news6:54 AM IST
5
baghpat news5:54 AM IST