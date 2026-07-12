/सब्जी लेने निकली नाबालिग मुस्लिम लड़की के साथ गैंगरेप; मुल्जिमों को फांसी देने की उठी मांग

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Aligarh Gang Rape News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के छर्रा थाना इलाके के गाँव रुखाले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां सब्जी लेने निकली एक नाबालिग मुस्लिम लड़की का दो दरिंदों ने बलात्कार किया. मुल्जिमों की पहचान किशन गोपाल वाल्मीकि और संजू वाल्मीकि के तौर पर की गई है. दोनों मुल्जिम पीड़िता लड़की को बहला-फुसला कर ले गए, जिसके बाद अपने हवास का शिकार बनाया. जानकारी के मुताबिक दोनों मुल्जिमों ने पीड़िता को पहले शराब पिलाई, जिसके बाद पीड़िता के साथ गैंगरेप किया. पीड़िता की माँ और बाप ने रोते हुए दरिंदो को फाँसी की सजा देने की है.
गाँव के ही किसी शख्स ने इस गैंगरेप की जानकारी पुलिस को दी. दबिश के दौरान एक मुल्जिम दूसरी मंजिल से पहली मंजिल पर कूदाकर भागने की कोशिश की. इस दौरान वह घायल हो गया. वहीं, पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया. मकामी लोगों ने दोनों मुल्जिमों की जमकर पिटाई की. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुल्जिमों ने पीड़िता को घर की दूसरी मंजिल पर लेजाकर गैंगरेप किया. गैंग रेप के चलते पीड़िता बेहोश हो गई थी, गंभीर घायल अवस्था में पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया. पीड़िता के होंठ सूजे हुए थे और चेहरे और शरीर पर दांतों से काटने के निशान थे.
पश्चिम बंगाल में नाबालिग मुस्लिम लड़की के साथ दरिंदों ने किया गैंगरेप, पुलिस एनकाउंटर में मुख्य मुल्जिम ढेर
पुलिस ने पीड़िता को इलाज के लिए महिला अस्पताल भेजा. पुलिस ने दोनों मुल्जिमों के खिलाफ पोक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी गई है. किशन गोपाल वाल्मीकि और संजू वाल्मीकि ने पीड़िता को उसके घर से करीब 4 किलोमीटर दूर लेजाकर की इस वारदात को अंजाम दिया. गौरतलब है कि मुल्क के अलग-अलग सूबों से हर रोज लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं. हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक 12 साल की नाबालिग मुस्लिम लड़की को अगवा करने के बाद गैंगरेप कर हत्या कर दी गई. मृतक लड़की घर से अपने दोस्त के लिए गिफ्ट लेने के लिए बाहर निकली थी इसी दौरान कुछ दरिंगदों ने उसे अगवा कर लिया. पुलिस ने इस गैंगरेप के मुख्य मल्जिम प्रभात मंडल को पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश करने के इल्जाम में मार गिराया.