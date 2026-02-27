त्योहारों पर गोकशी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, NSA कार्रवाई सही ठहराई

Advertisement
Allahabad High Court on Cow Slaughter Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने त्योहारों के दौरान कथित गोहत्या से जुड़े एक मामले में आरोपियों की याचिका खारिज कर दी और NSA के तहत की गई कार्रवाई को सही ठहराया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 27, 2026, 07:53 AM IST

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने त्योहारों के दौरान कथित गोहत्या के मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि ऐसी घटनाएं न सिर्फ कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि पब्लिक ऑर्डर और सामाजिक शांति पर भी सीधा हमला हैं. कोर्ट ने साफ किया कि व्यक्तिगत आजादी जरूरी है, लेकिन धार्मिक रूप से संवेदनशील मौकों पर ऐसी घटनाओं को आम अपराध नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनसे समाज में तनाव और अशांति फैलने का खतरा बढ़ जाता है.

हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत हिरासत में लिए गए तीन आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए की. जालौन जिले के सिकंदर, सैयद अली और हसनैन ने अपने खिलाफ NSA की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी. कोर्ट ने राज्य सरकार की कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और पब्लिक ऑर्डर पर असर डालने वाली घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना सरकार का अधिकार है.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, यह घटना 30 मार्च 2025 की है, जब जालौन जिले के कालपी थाना इलाके में झाड़ियों से मांस और कुछ हथियार बरामद हुए थे. अगले दिन चौथा नवरात्र था, उसके बाद ईद का त्योहार था. पुलिस के मुताबिक, ज़ब्ती से इलाके में तनाव का माहौल बन गया और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर असर पड़ने का डर पैदा हो गया. इसी आधार पर प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की.

कोर्ट ने की अहम टिप्पणी
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि त्योहारों के दौरान ऐसी घटनाओं से सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन को शांति बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने का अधिकार है. कोर्ट ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत आजादी की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन जब कोई गतिविधि पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा हो तो राज्य दखल दे सकता है. हाईकोर्ट के इस फैसले को लॉ एंड ऑर्डर के मामलों पर एक अहम टिप्पणी माना जा रहा है.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Allahabad High Court on Cow Slaughter CaseUP NewsAllahabad High Court orderCow Slaughter Case UP

त्योहारों पर गोकशी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, NSA कार्रवाई सही ठहराई
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच जंग का ऐलान, दोनों तरफ से भीषण बमबारी
'ग़ज़ा में बेगुनाहों का…' PM मोदी के इजरायल दौरे को AIMPLB क्यों बताया गैर-जरुरी?
फैजिया तोपची जिसके धमाके की आवाज़ से पूरा शहर करता है सेहरी और इफ्तारी
भोजशाला केस में नया मोड़; मुस्लिम पक्ष ने ASI सर्वे और उसकी भूमिका पर उठाए बड़े सवाल?
नित्यकर्म करने मंदिर गया था 'जुबैर'; नमाज़ पढ़ने का झूठा इल्ज़ाम लगाकर की गई पिटाई!
मुस्लिम विरोधी बयानों पर फंसे हिमंता बिस्वा सरमा; SC ने छोड़ा हाईकोर्ट ने पकड़ा!
शेख हसीना की भांजी के खिलाफ बांग्लादेश कोर्ट का बड़ा फैसला; ब्रिटेन में रहना मुश्किल
'युद्ध अपराधी से गले मिल रहे हैं, PM मोदी...' इजरायल दौरे को लेकर महबूबा का हमला
रमजान में फलों पर जहर लगाकर बेचने की वीडियो वायरल, पुलिस ने मनोज और राहुल को दबोचा