त्योहारों पर गोकशी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, NSA कार्रवाई सही ठहराई

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने त्योहारों के दौरान कथित गोहत्या के मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि ऐसी घटनाएं न सिर्फ कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि पब्लिक ऑर्डर और सामाजिक शांति पर भी सीधा हमला हैं. कोर्ट ने साफ किया कि व्यक्तिगत आजादी जरूरी है, लेकिन धार्मिक रूप से संवेदनशील मौकों पर ऐसी घटनाओं को आम अपराध नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनसे समाज में तनाव और अशांति फैलने का खतरा बढ़ जाता है.

हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत हिरासत में लिए गए तीन आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए की. जालौन जिले के सिकंदर, सैयद अली और हसनैन ने अपने खिलाफ NSA की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी. कोर्ट ने राज्य सरकार की कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और पब्लिक ऑर्डर पर असर डालने वाली घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना सरकार का अधिकार है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, यह घटना 30 मार्च 2025 की है, जब जालौन जिले के कालपी थाना इलाके में झाड़ियों से मांस और कुछ हथियार बरामद हुए थे. अगले दिन चौथा नवरात्र था, उसके बाद ईद का त्योहार था. पुलिस के मुताबिक, ज़ब्ती से इलाके में तनाव का माहौल बन गया और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर असर पड़ने का डर पैदा हो गया. इसी आधार पर प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की.

Add Zee News as a Preferred Source

कोर्ट ने की अहम टिप्पणी

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि त्योहारों के दौरान ऐसी घटनाओं से सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन को शांति बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने का अधिकार है. कोर्ट ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत आजादी की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन जब कोई गतिविधि पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा हो तो राज्य दखल दे सकता है. हाईकोर्ट के इस फैसले को लॉ एंड ऑर्डर के मामलों पर एक अहम टिप्पणी माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें:- 'ग़ज़ा में बेगुनाहों का…' PM मोदी के इजरायल दौरे को AIMPLB क्यों बताया गैर-जरुरी?