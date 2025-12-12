Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3038114
Zee SalaamSalaam Crime News

UP News: अमरोहा में बांग्लादेशी महिला और पति गिरफ्तार, IB कर रही पूछताछ

Amroha Bangladeshi Woman Arrested: पुलिस ने बांग्लादेशी महिला रीना बेगम और उसके भारतीय पति राशिद अली को गिरफ्तार किया, जो दो महीने से अमरोहा में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे थे. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 12, 2025, 11:30 AM IST

Trending Photos

UP News: अमरोहा में बांग्लादेशी महिला और पति गिरफ्तार, IB कर रही पूछताछ

Amroha News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा के मंडी धनौरा में बांग्लादेशी महिला रीना बेगम और उसके पति राशिद अली दो महीने से गैर-कानूनी तरीके से रह रहे थे. इस बीच अमरोहा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद भारतीय जांच एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पूछताछ कर रही है.

दरअसल, अमरोहा के रहने वाले राशिद अली सऊदी अरब में रहते थे. वहीं उन्हें प्यार हुआ, शादी हुई और अक्टूबर 2025 में नेपाल बॉर्डर के रास्ते गैर-कानूनी तरीके से भारत में आए. इसके बाद दोनों अमरोहा में रहने लगे. इसी बीच, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें रीना खुद को बांग्लादेशी बता रही थी. इसके बाद जांच एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अमेरोहा में रह रहे राशिद अली के घर पहुंच गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया.

एक वीडियो से खुल गई पोल
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें रीना "बाय बाय बांग्लादेश" कह रही थी, जिसके बाद भारतीय जांच एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कार्रवाई की. पूछताछ के दौरान उसके पति ने रीना के बारे में सच बताया, जिसने शुरू में खुद को पश्चिम बंगाल का बताया था. पुलिस ने फॉरेनर्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और उनके नेटवर्क और मकसद की जांच कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

सीमा हैदर समेत कई विदेशी महिलाएं भारत में आईं
गौरतलब है कि पहले भी कई बांग्लादेशी और पाकिस्तानी महिलाएं भारत में गैर-कानूनी तरीके से रह रही है. पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर भी नेपाल के रास्ते गैर-कानूनी तरीके से भारत में आई थी और कई महीनों तक नोएडा रही. पुलिस ने बाद में दोनों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उन्हें जल्द ही ज़मानत मिल गई और सीमा हैदर अभी ग्रेटर नोएडा में रह रही है.

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Amroha NewsUP NewsAmroha illegal residence caseBangladeshi woman arrested Amroha

Trending news

Amroha News
UP News: अमरोहा में बांग्लादेशी महिला और पति गिरफ्तार, IB कर रही पूछताछ
Mamdani Video Controversy
US में ICE एजेंट्स पर बढ़ रहे हैं हमले, मेयर ममदानी को व्हाइट हाउस की चेतावनी
Unnao News
UP News: तुफैल की हत्या करने वाले आरोपी का हाफ एनकाउंटर, पुलिस ने दबोचा
Himanta Biswa Sarma on Muslim Vote
'मुसलमान मुझे किडनी दे देंगे, लेकिन वोट नहीं', असम के सीएम हिमंत बिस्वा का बड़ा दावा
Iran on America Venezuela Tension
अमेरिका-वेनेज़ुएला तनाव के बीच ईरान की एंट्री, सुप्रीम लीडर का ट्रंप पर गंभीर आरोप
Mehbooba Mufti on Umar Khalid
‘5 साल बाद 13 दिन’, उमर खालिद को पैरोल में देरी पर फूटी महबूबा मुफ्ती की नाराजगी
Pakistan News
Pakistan: मदरसा में विस्फोट से दहल उठा नॉर्थ वजीरिस्तान, मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत
Pakistan News
पाक अर्थशास्त्रियों की चेतावनी; इस चीज पर नहीं लगी रोक तो कयामत से पहले होगी तबाही..
islam news
'उम्मुल मोमिनीन' पर उठा विवाद, यह हैं पैगंबर (स.अ.) की 12 बीवियां, जानें पूरा इतिहास
Bahraich Violence 2024
Bahraich Murder Case: रामगोपाल की हत्या में सरफ़राज़ को फांसी, 9 अन्य को उम्रकैद