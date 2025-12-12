UP News: अमरोहा में बांग्लादेशी महिला और पति गिरफ्तार, IB कर रही पूछताछ

Amroha Bangladeshi Woman Arrested: पुलिस ने बांग्लादेशी महिला रीना बेगम और उसके भारतीय पति राशिद अली को गिरफ्तार किया, जो दो महीने से अमरोहा में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे थे. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Amroha News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा के मंडी धनौरा में बांग्लादेशी महिला रीना बेगम और उसके पति राशिद अली दो महीने से गैर-कानूनी तरीके से रह रहे थे. इस बीच अमरोहा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद भारतीय जांच एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पूछताछ कर रही है.
दरअसल, अमरोहा के रहने वाले राशिद अली सऊदी अरब में रहते थे. वहीं उन्हें प्यार हुआ, शादी हुई और अक्टूबर 2025 में नेपाल बॉर्डर के रास्ते गैर-कानूनी तरीके से भारत में आए. इसके बाद दोनों अमरोहा में रहने लगे. इसी बीच, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें रीना खुद को बांग्लादेशी बता रही थी. इसके बाद जांच एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अमेरोहा में रह रहे राशिद अली के घर पहुंच गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया.
एक वीडियो से खुल गई पोल
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें रीना "बाय बाय बांग्लादेश" कह रही थी, जिसके बाद भारतीय जांच एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कार्रवाई की. पूछताछ के दौरान उसके पति ने रीना के बारे में सच बताया, जिसने शुरू में खुद को पश्चिम बंगाल का बताया था. पुलिस ने फॉरेनर्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और उनके नेटवर्क और मकसद की जांच कर रही है.
सीमा हैदर समेत कई विदेशी महिलाएं भारत में आईं
गौरतलब है कि पहले भी कई बांग्लादेशी और पाकिस्तानी महिलाएं भारत में गैर-कानूनी तरीके से रह रही है. पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर भी नेपाल के रास्ते गैर-कानूनी तरीके से भारत में आई थी और कई महीनों तक नोएडा रही. पुलिस ने बाद में दोनों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उन्हें जल्द ही ज़मानत मिल गई और सीमा हैदर अभी ग्रेटर नोएडा में रह रही है.