Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3073849
Zee SalaamSalaam Crime NewsUP News: जज के पेशकार की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी कलीम का हाफ-एनकाउंटर, जानें पूरा मामला

UP News: जज के पेशकार की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी कलीम का हाफ-एनकाउंटर, जानें पूरा मामला

Amroha Encounter News: अमरोहा में जज के पेशकार राशिद हुसैन की हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. डिडौली इलाके में पुलिस के साथ गोलीबारी में आरोपी कलीम के पैर में गोली लगी. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 14, 2026, 10:25 AM IST

Trending Photos

UP News: जज के पेशकार की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी कलीम का हाफ-एनकाउंटर, जानें पूरा मामला

Amroha News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस को जज के पेशकार राशिद हुसैन की सरेआम पिटाई और हत्या के मामले में एक बड़ी सफलता मिली है. मंगलवार देर रात डिडौली थाना इलाके में पुलिस ने एक छोटी मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी कलीम को गिरफ्तार कर लिया. उसके पैर में गोली लगी है. पुलिस ने कलीम को पकड़ने पर 25 हजार रुपये का इनाम रखा था.

मुठभेड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी कलीम गोलीबारी के बाद पुलिस सुपरिटेंडेंट के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता दिख रहा है। पुलिस ने घायल आरोपी को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच उसका इलाज चल रहा है. बताया जा रहा है कि कलीम वही व्यक्ति है जिसने जज के पेशकार राशिद हुसैन को उसकी पत्नी और बच्चों के सामने बेरहमी से पीटा और मार डाला था. 

इस जघन्य अपराध से पूरा जिला हिल गया था. दिनदहाड़े हुई इस हत्या से इलाके में भारी गुस्सा था और पुलिस पर अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने का दबाव बढ़ रहा था. मुख्य आरोपी कलीम घटना के बाद से फरार था. पुलिस उसे ढूंढने के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी. मंगलवार रात पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी डिडौली इलाके में छिपा हुआ है और भागने की योजना बना रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दी. खुद को घिरा देखकर आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी फायरिंग में कलीम के पैर में गोली लगी और उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी से पूछताछ की जा रही है और हत्या में शामिल अन्य आरोपियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है. इस मामले में एक आरोपी शान को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और वह अभी जेल में बंद हैं. आरोपी शान हुसैनपुर का रहने वाला था. कई पुलिस टीमें अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही हैं.

गौरतलब है कि यह भयानक घटना एक मामूली सड़क विवाद से शुरू हुई थी. विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने कोर्ट क्लर्क राशिद हुसैन को उसकी पत्नी और बच्चों के सामने घेर लिया और बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला. घटना के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया, जिससे कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए. पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए कहा कि कानून तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. 

पुलिस का दावा है कि हत्या में शामिल सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस ने आरोपी कलीम के पास से एक .315 बोर की पिस्तौल, एक खाली कारतूस, दो ज़िंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद किया है. आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है और पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में दिख रही है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Amroha NewsAmroha EncounterAmroha Encounter News

Trending news

Zia ur Rahman Barq on Anuj Chaudhary FIR
'कानून से ऊपर कोई नहीं', संभल हिंसा पर सांसद जिया उर रहमान वर्क की दो-टूक
Jammu and Kashmir news
कर्मचारियों की बर्खास्तगी और मस्जिद प्रोफाइलिंग पर भड़कीं महबूबा-इल्तिजा
Waris Pathan on Muslim Women Leadership
हिजाब पहनने वाली महिला भी बन सकती है PM और मेयर; वारिस पठान का बड़ा बयान
iran news
ईरान के इस कदम से तिलमिलाए ट्रंप, तेहरान को डराने के लिए चला बड़ा दांव
UP News
'अल्लाह बचा ले', दादा मियां की मजार पर मंडराता बुलडोजर, संभल में बेचैनी!
UP News
UP चुनावी साल से पहले BJP का मुस्लिम आउटरीच, 'स्नेह स्वाद' से साधने की कोशिश
UP News
संभल फायरिंग में जेल जा सकते हैं ASP अनुज चौधरी, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज
Delhi news
जामिया में तानाशाही! UGC-NET पास उमीदवार को पहले दिया Ph.D में दाखिला फिर किया बाहर
Madhepura news
क़त्ल के आरोपी तो पकड़ लिए गए, लेकिन हिना प्रवीण आपके लिए छोड़ गई है कई सवाल ?
Bangladesh news
शेख हसीना को क्यों सुनाई गई मौत की सज़ा; कोर्ट ने सार्वजनिक किया 457 पन्ना