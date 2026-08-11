/असम की लड़की महक अहमद की नोएडा में हत्या; उसे नौकरी की थी तलाश

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नोएडा: नोएडा के थाना सेक्टर-49 इलाके के बरौला गांव में एक पीजी में रहने वाली 19 साल की लड़की का क़त्ल हो गया है. लड़की पर चाकू से वार कर उसका कत्ल किया गया है. हादसे की खबर मिलने पर थाना सेक्टर-49 पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.पीजी संचालक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. घटना की जानकारी मृतका के परिजनों को दे दी गई है.
पुलिस के मुताबिक, मृतक लड़की की पहचान 19 वर्षीय महक अहमद के तौर पर की गई है. वह मूलरूप से असम की रहने वाली थी और प्राइवेट नौकरी की तलाश में नोएडा आई थी. महक अपनी एक दोस्त के साथ नोएडा आई थी, और बरौला में एक पीजी में रह रही थी. जिस कमरे में उसकी लाश बरामद की गई है, उसके बगल वाले कमरे में उसकी दोस्त रहती है.
पुलिस को 10 अगस्त को बरौला के पीजी के एक कमरे में लड़की की लाश मिलने की खबर मिली थी. पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर शुरुआती जांच की तो उसमें लड़की के जिस्म पर चाकू से कई वार किए जाने की बात सामने आई थी. लड़की के गले, पेट और शरीर के दूसरे हिस्सों पर चाकू से वार किए गए थे. पुलिस ने फ़ौरन घटनास्थल को महफूज करके, फोरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर महत्वपूर्ण सुबूत जुटाए हैं.
पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी हाथ लगे हैं, जिनकी बुनियाद पर क़त्ल की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की जा रही है. पुलिस ने मुलजिम की पहचान रमन नाम के एक नौजवान के तौर पर की है. वारदात के बाद से मुलजिम फरार बताया जा रहा है. पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया है. पुलिस की टीमें आरोपी के संभावित ठिकानों पर छापेमारी करने के साथ वारदात से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही हैं. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार कर रही है, जिससे मौत की वजह और हत्या से जुड़े दीगर तथ्यों की तस्दीक हो सकेगी.