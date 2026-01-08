UP पुलिस ने मुबारक अली का क्यों किया हाफ एनकाउंटर? जानें पूरा मामला

Advertisement
Auraiya Encounter News: औरैया जिले में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अजीतमाल पुलिस और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने मुठभेड़ के बाद कुख्यात अपराधी मुबारक अली को गिरफ्तार कर लिया. गोलीबारी के दौरान उसके पैर में गोली लगी.

Auraiya News: उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में पुलिस ने एक अपराधी का हाफ एनकाउंटर किया है. अजीतमाल थाने और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की एक जॉइंट टीम ने देर रात मुठभेड़ के बाद अपराधी को पकड़ा. मुठभेड़ के दौरान अपराधी के बाएं पैर में गोली लगी और उसे इलाज के लिए जॉइंट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के मुताबिक, घायल अपराधी की हालत अभी स्थिर और सामान्य है.

दरअसल, यह घटना अजीतमाल थाना क्षेत्र में हुई. पुलिस सूत्रों के अनुसार, अजीतमाल पुलिस और SOG टीम देर रात संदिग्ध वाहनों और अपराधियों को पकड़ने के लिए चेकिंग अभियान चला रही थी. इसी दौरान नेशनल हाईवे-19 से बाबरपुर लिंक रोड की ओर एक मोटरसाइकिल सवार आता दिखा. पुलिस ने टॉर्च दिखाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन संदिग्ध ने अपनी बाइक मोड़ ली और भागने की कोशिश की. जल्दबाजी में उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई और वह सड़क पर गिर गया.

'पुलिस को देखती फायरिंग कर दी'
बाइक गिरते ही अपराधी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. स्थिति को भांपते हुए पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की. फायरिंग के दौरान पुलिस की एक गोली अपराधी के बाएं पैर में लगी, जिससे वह मौके पर ही घायल होकर गिर गया. इसके बाद पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया और तुरंत इलाज के लिए अजीतमाल के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भेज दिया.

अपराधी की पहचान हुई
पुलिस ने मौके पर अपराधी की तलाशी ली और उसके पास से एक देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की. पूछताछ के दौरान अपराधी की पहचान मुबारक अली उर्फ ​​राजा, निवासी इस्लाम नगर, बाबरपुर के रूप में हुई. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, मुबारक अली एक कुख्यात अपराधी है, जिसके खिलाफ अजीतमाल थाने, अछल्दा थाने और इटावा ज़िले के बकेवर थाने में 18 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं. इन मामलों में पशु तस्करी, NDPS एक्ट के तहत अपराध और अन्य गंभीर आपराधिक गतिविधियां शामिल हैं.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Auraiya NewsAuraiya Encounter

