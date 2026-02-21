अक्षय ने तीन मुस्लिम युवकों को दौड़ाकर पीटा, आरोपी के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन

Advertisement
Badaun Assault Case: उत्तर प्रदेश के बदायूं में तीन मुस्लिम युवकों का पीछा करके उन्हें पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी अक्षय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 21, 2026, 09:49 AM IST

Badaun News: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक युवक तीन मुस्लिम लोगों का पीछा कर उन्हें पीट रहा है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

दरअसल, 15 फरवरी को दोपहर करीब 2 बजे सहसवान के रहने वाले अब्दुल सलाम अपने दो दोस्तों के साथ इस्लामनगर थाना इलाके के रुदायन कस्बे से गुजर रहे थे. तभी रुदायन वार्ड नंबर 8 का रहने वाला अक्षय कुमार उर्फ ​​छोटू पीछे से स्कूटर पर आ रहा था. मामूली टक्कर के बाद अक्षय स्कूटर उतरा और  अब्दुल सलाम और उनके साथियों के साथ मारपीट करने लगा.  साथ ही अक्षय ने तीनों मुसलमानों से आधार कार्ड मांगे और फिर उन्हें पीटना शुरू कर दिया. इसके बाद तीनों लोग भागने लगे. वे नहीं माने और फिर से उनका पीछा करने लगे. आरोपियों ने 200 मीटर से ज़्यादा दूर तक उनका पीछा किया.

घटना का वीडियो हुआ वायरल
वीडियो में साफ दिख रहा है कि आरोपी तीन लोगों को गाली दे रहे हैं और उनका पीछा कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, जबकि दो बुज़ुर्ग रहम की भीख मांग रहे हैं. बताया जा रहा है कि हमला करने वालों में ये दोनों बुज़ुर्ग भी शामिल हैं. सड़क के बीच में अचानक हुई इस घटना से आस-पास के लोग घबरा गए और डर गए. पीड़ित किसी तरह भागकर अपनी जान बचा पाए. 

आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल 
वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया, उसे गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, चोट पहुंचाने, मारपीट करने और शांति भंग करने से जुड़ी धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है. अधिकारियों ने कहा कि घटना के पूरे हालात की जांच की जा रही है और अगर और तथ्य सामने आते हैं, तो उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Badaun newsBadaun Crime NewsBadaun Muslim NewsBadaun assault case

