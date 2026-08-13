/हिंदू-मुस्लिम दोस्तों की हत्या से सनसनी, मंदिर के नीचे दफन किए शव, ऊपर लगा दी इंटरलॉकिंग टाइल्स!

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Uttar Pradesh Murder News: उत्तर प्रदेश के हिंदू और मुस्लिम मजहब से ताल्लुक रखने वाले दो लड़कों की दोस्ती ऐसी थी, जिसमें मजहब की दीवार कभी आड़े नहीं आई. दोनों जिगरी दोस्त थे और अक्सर साथ नजर आते थे. लेकिन बागपत में उनकी यही दोस्ती अब एक खौफनाक वारदात की कहानी बन गई है. करीब 20 दिन से लापता दोनों दोस्तों के शव एक मंदिर के परिसर में जमीन के नीचे दफन मिले हैं.
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शवों को छिपाने के लिए ऊपर से इंटरलॉकिंग टाइल्स तक लगा दी गई थीं. पुलिस की शुरुआती जांच में कत्ल की वजह अवैध संबंध बताई जा रहें है और शक मंदिर के पुजारी पर जताया जा रहा है. मृतकों की पहचान अंकित और इसरार के तौर पर हुई है.
दरअसल, यह पूरा मामला बागपत के चांदीनगर थाना क्षेत्र के लहचौड़ा गांव में मौजूद गणेश मंदिर का है. बताया जा रहा है कि अंकित और इसरार करीब 20 दिन पहले अपने घर से निकले थे. दोनों के वापस नहीं लौटने पर परिवार वालों ने उनकी तलाश शुरू कर दी. रिश्तेदारों और परिचितों से पूछताछ की गई, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला.
परिजनों के मुताबिक, अंकित और इसरार लहचौड़ा गांव के गणेश मंदिर में पुजारी से मिलने गए थे. इसके बाद दोनों अचानक लापता हो गए. परिवार वालों को लगातार यह बात परेशान कर रही थी कि आखिर मंदिर पहुंचने के बाद दोनों कहां चले गए. इसी बीच बीती रात उन्हें जानकारी मिली कि मंदिर परिसर में ही दोनों दोस्तों के शव दफन किए गए हैं.
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मंदिर परिसर में बताए गए स्थान पर खुदाई कराई. जमीन के नीचे से दो शव बरामद हुए. शवों को बाहर निकालकर पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. शव मिलने की खबर फैलते ही मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया.
मामले में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात शवों को छिपाने का तरीका है. बताया जा रहा है कि दोनों शवों को मंदिर परिसर में बनी धूनी के नीचे गड्ढा खोदकर दफन किया गया था. इसके बाद उस जगह को इंटरलॉकिंग टाइल्स से ढक दिया गया, ताकि वहां किसी को शक न हो. करीब 20 दिन तक दोनों के शव इसी जगह दबे रहे और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी.
परिजनों ने मंदिर के जिस पुजारी पर शक जताया है, उसके बारे में भी अहम जानकारी सामने आई है. बताया जा रहा है कि यह पुजारी पहले अंकित और इसरार के गांव सिंगोली तगा में मौजूद मंदिर में रहता था. करीब छह महीने पहले ही वह लहचौड़ा गांव के गणेश मंदिर में रहने आया था. परिवार वालों का कहना है कि दोनों दोस्त इसी पुजारी से मिलने मंदिर पहुंचे थे और उसके बाद से ही उनका कुछ पता नहीं चला.
फिलहाल पुलिस कत्ल के असली वजह का पता लगाने में जुटी है. पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में दोनों के कत्ल के पीछे अवैध संबंध की बात सामने आई है. बताया जा रहा है कि मृतकों के परिवार की एक महिला से अवैध संबंध थे. हालांकि, कत्ल की पूरी वजह और वारदात का सही घटनाक्रम जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो सकेगा.
आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस वारदात में सिर्फ पुजारी शामिल था या उसके साथ कोई और भी था. जिस पुजारी पर परिजन शक जता रहे हैं, वह फिलहाल फरार बताया जा रहा है. उसकी तलाश की जा रही है और पुलिस मामले से जुड़े हर पहलू की पड़ताल कर रही है.
उधर, दोनों दोस्तों के शव मिलने के बाद परिवार वालों में गम और गुस्सा दोनों है. परिजनों ने मुल्जिम पुजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. परिवार वालों ने यहां तक मांग की है कि मुल्जिम का एनकाउंटर किया जाए. पुलिस का कहना है कि मामले की तफ्तीश जारी है और सामने आने वाले फैक्ट्स की बुनियाद पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
अंकित और इसरार की दोस्ती का अंत जिस तरह हुआ, उसने इलाके के लोगों को भी सदमे में डाल दिया है. जिस मंदिर को लोग इबादत और सुकून की जगह मानते हैं, उसी परिसर में दो दोस्तों के शव जमीन के नीचे मिलने से कई संगीन सवाल खड़े हो गए हैं. अब पुलिस की जांच पर नजर है कि आखिर दोनों दोस्तों का कत्ल क्यों किया गया. किसने उन्हें मौत के घाट उतारा और करीब 20 दिनों तक उनके शवों को मंदिर परिसर में छिपाकर रखने के पीछे पूरी साजिश क्या थी.