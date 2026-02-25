Baghpat: 100 रुपये के फ्राइंग पैन के लिए मोहित और चमन ने की शमशाद की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Baghpat Murder Case: उत्तर प्रदेश के बागपत में बर्तन बेचने वाले शमशाद की हत्या का मामला सामने आया है. सिर्फ 100 के फ्राइंग पैन को लेकर हुआ झगड़ा हिंसा में बदल गया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Baghpat News: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बर्तन बेचने वाले शमशाद की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. सिर्फ 100 रुपये के फ्राइंग पैन को लेकर हुए मामूली झगड़े ने एक भयानक घटना का रूप ले लिया, जिसके बाद आरोपियों ने ईंटों से कुचलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. इस सनसनीखेज वारदात में शामिल दो आरोपियों मोहित और चमन को बड़ौत थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
पुलिस के मुताबिक, यह घटना बड़ौत इलाके के हटाना गांव में हुई. शमशाद बाइक पर बर्तन बेचकर अपना गुज़ारा करता था. घटना वाले दिन वह फेरी लगाते हुए गांव से गुजर रहा था. नशे में धुत आरोपी मोहित और चमन ने उससे फ्राइंग पैन खरीदने को कहा. कीमत को लेकर दोनों पक्षों में बहस हो गई. झगड़ा मारपीट में बदल गया और गुस्से में आरोपियों ने पास में पड़ी ईंटों से शमशाद पर हमला कर दिया.
ईट से की शमशाद की हत्या
हमला इतना ज़ोरदार था कि शमशाद खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच के लिए कई टीमें बनाईं.
SP ने क्या कहा?
बड़ौत पुलिस ने आस-पास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली और सर्विलांस की मदद से आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल ईंटें भी बरामद कर ली हैं. मामले का खुलासा करते हुए बागपत के पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने बताया कि यह घटना शराब के नशे में हुई मामूली कहासुनी का नतीजा थी जो मारपीट में बदल गई. उन्होंने कहा कि टेक्निकल सबूतों और पुलिस टीम की सतर्कता से आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया.