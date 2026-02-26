UP: मस्जिद से तरावीह पढ़कर घर जा रहे थे मोहम्मद समल, रास्ते में हुआ जानलेवा हमला

Advertisement
Bahraich Attack News: बहराइच के कैसरगंज इलाके में तरावीह की नमाज़ पढ़कर लौट रहे मोहम्मद समल पर जानलेवा हथियारों से हमला किया गया. बताया जा रहा है कि वह कब्रिस्तान विवाद मामले में मुख्य वादी थे और हाई कोर्ट में गवाही देने वाले थे. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 26, 2026, 07:50 AM IST

Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में कब्रिस्तान के विवाद में मुख्य वादी पर हमला किया गया. कैसरगंज थाना क्षेत्र के वैराकाजी गांव के रहने वाले और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ऑपरेटर मोहम्मद समल पर देर रात कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया. हमले में उन्हें गोली मार दी गई और धारदार हथियारों से घायल कर दिया गया, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई. गंभीर हालात को देखते हुए उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया.

यह भी पढ़ें:- कश्मीरी छात्रों से बदतमीजी के आरोपों के बाद CT यूनिवर्सिटी के VC का इस्तीफा, सेहरी-इफ्तार पर हुआ था विवाद

परिवार वालों के मुताबिक, मोहम्मद समल बुधवार रात कोटवा मस्जिद से तरावीह की नमाज पढ़कर अपने साथियों के साथ घर लौट रहे थे. रास्ते में पहले से घात लगाए हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया. आरोप है कि हमलावरों ने पहले गोलियां चलाईं और फिर धारदार हथियारों से उन पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. हमलावर मौके से भाग गए. वहां मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत कैसरगंज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, मोहम्मद समल गांव में कब्रिस्तान की ज़मीन पर कथित गैर-कानूनी कब्जे से जुड़े एक झगड़े में मुख्य वादी थे. उन्हें 26 फरवरी 2026 को हाई कोर्ट में गवाही देनी थी. उनके परिवार का आरोप है कि दूसरी पार्टी ने उन्हें गवाही देने से रोकने के लिए हमला करवाया. परिवार का कहना है कि उन्हें पहले भी धमकियां मिली थीं, लेकिन प्रशासन ने पूरी सुरक्षा नहीं दी. घटना के बाद से इलाके में तनाव और दहशत का माहौल है. गांववालों का कहना है कि हमला सोची-समझी साज़िश थी.

पुलिस ने क्या कहा?
स्थानीय चश्मदीदों ने बताया कि अचानक गोलियों की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे, जहां समल खून से लथपथ पड़े मिले. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना की जानकारी मिलने पर एक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है. आरोपियों की तलाश में छापेमारी चल रही है और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है. पुलिस ने यह भी कहा कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है, जिसमें कब्रिस्तान विवाद का एंगल भी शामिल है. मोहम्मद समल का अभी लखनऊ में इलाज चल रहा है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

यह भी पढ़ें:- रमज़ान में ये 10 गलतियां न करें, वरना टूट जाएगा रोजा; जुर्माने में रखने होने 1 के बदले 60 रोज़े

UP: मस्जिद से तरावीह पढ़कर घर जा रहे थे मोहम्मद समल, रास्ते में हुआ जानलेवा हमला
