/बलरामपुर में UP ATS का बड़ा एक्शन, ISI से जुड़े कथित स्लीपर सेल नेटवर्क का सदस्य गिरफ्तार

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UP News: उत्तर प्रदेश एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) ने बलरामपुर ज़िले से एक युवक को देश-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ़्तार किया है. ATS के मुताबिक, गिरफ़्तार व्यक्ति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े एक नेटवर्क के संपर्क में था और भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साज़िश का हिस्सा था. एजेंसी का दावा है कि आरोपी सोशल मीडिया के ज़रिए युवाओं को भर्ती करके एक 'स्लीपर सेल' बनाने की कोशिश कर रहा था.
ATS के मुताबिक, 29 साल के शहरोज़ अहमद गैंसरी पुलिस स्टेशन इलाके के जमधारा गांव का रहने वाला है. उसको 19 जुलाई को गिरफ़्तार किया गया. जांच एजेंसी का कहना है कि वह पाकिस्तानी गैंगस्टर शहज़ाद भट्टी और आबिद जट्ट के नेटवर्क से जुड़ा था. इन नेटवर्क के ज़रिए भारतीय युवाओं को पैसे का लालच देकर भारत में सामाजिक सद्भाव, एकता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को कमज़ोर करने की साज़िशें रची जा रही थीं.
ADG ने क्या कहा?
ADG (कानून-व्यवस्था) अमिताभ यश ने बताया कि ATS को खुफिया जानकारी मिली थी कि शहरोज़ पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क के संपर्क में था और एक बड़ी आतंकी घटना की तैयारी कर रहा था. इसके बाद सर्विलांस और जांच के आधार पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ़्तार कर लिया गया. उन्होंने आगे कहा कि जांच से पता चला कि आरोपी फेसबुक के जरिए कथित ISI एजेंट जसवीर चौधरी के संपर्क में आया था. बाद में वह व्हाट्सएप, मैसेंजर और सिग्नल जैसे एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हो गया. ATS का आरोप है कि उसे इन चैनलों के जरिए निर्देश मिलते थे और वह देश-विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गया था.
राजस्थान से क्या है कनेक्शन
पुलिस के मुताबिक, आरोपी को राजस्थान के श्री गंगानगर इलाके से हथियार और विस्फोटक लाने का काम भी सौंपा गया था. शुरुआती जांच से संकेत मिलता है कि अपने कथित हैंडलर्स के निर्देशों पर अमल करते हुए वह भारत में एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था. यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर भी गिरफ़्तारी की जानकारी साझा की और बताया कि संदिग्ध को देश-विरोधी गतिविधियों के आरोप में ATS ने गिरफ़्तार किया है. ATS फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके अन्य संपर्कों और उसके नेटवर्क के दायरे का पता लगाने की कोशिश कर रही है.