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बलरामपुर में UP ATS का बड़ा एक्शन, ISI से जुड़े कथित स्लीपर सेल नेटवर्क का सदस्य गिरफ्तार

Balrampur News: उत्तर प्रदेश एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) ने बलरामपुर से एक युवक को गिरफ्तार किया है. ATS का दावा है कि आरोपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े एक नेटवर्क के संपर्क में था और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भर्ती करने का भी आरोप लगा है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 21, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:53 AM IST
बलरामपुर में UP ATS का बड़ा एक्शन, ISI से जुड़े कथित स्लीपर सेल नेटवर्क का सदस्य गिरफ्तार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

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तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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