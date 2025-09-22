कोर्ट आई थी तरन्नुम; पति ने मस्जिद के बाहर की पिटाई, गिड़गिड़ाती रही बीवी, वीडियो बनाती रही भीड़
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2932761
Zee SalaamSalaam Crime News

कोर्ट आई थी तरन्नुम; पति ने मस्जिद के बाहर की पिटाई, गिड़गिड़ाती रही बीवी, वीडियो बनाती रही भीड़

Banda News: बांदा में एक महिला ने अपने पति और ससुर पर मस्जिद के बाहर सार्वजनिक रूप से मारपीट करने का इल्जाम लगाया है. महिला का दावा है कि पति ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी की और उसके भाई पर फर्जी मामला दर्ज करवाया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 22, 2025, 07:39 PM IST

Trending Photos

कोर्ट आई थी तरन्नुम; पति ने मस्जिद के बाहर की पिटाई, गिड़गिड़ाती रही बीवी, वीडियो बनाती रही भीड़

Banda News: उत्तर प्रदेश के बांदा में एक महिला ने अपने शौहर और ससुर पर संगीन इल्जाम लगाया है. महिला ने बताया कि उसके शौहर और ससुर ने मस्जिद के बाहर उसके साथ सार्वजनिक रूप से मारपीट की गई. इस घटना का वाडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. महिला ने अपने परिवार की ओर से पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और अपने पति व उनके परिजनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा.

दरअसल, तरन्नुम निशा नाम की एक महिला का इल्जाम है कि उसके शौहर ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली है और उसका एक बच्चा भी है. इसके अलावा, महिला का दावा है कि उसके भाई पर फर्जी मामले दर्ज कर उसे जेल में भेजा गया. महिला न्यायालय की शरण में होने के बावजूद अपने शौहर और ससुर से लगातार प्रताड़ित हो रही है. तरन्नुम निशा ने बताया कि वह न्यायालय से तारीख लेकर एक मृतक की अंतिम रस्म में शामिल होने जा रही थी. इसी दौरान वह रास्ते में पड़ रही मस्जिद के पास पहुंचे, जहां उसके पति ने उसे बुलाया और बातचीत करने के बहाने मस्जिद में खींच लिया.

शौहर पर महिला का संगीन इल्जाम
महिला ने आगे बताया कि इस दौरान उनके पति और ससुर ने भीड़ के सामने उसे पीटना शुरू कर दिया. मस्जिद में मौजूद लोगों की संख्या के बावजूद यह मारपीट जारी रही. महिला ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब उसके साथ मारपीट हुई है. पिछले कई महीनों में उसे बार-बार प्रताड़ित किया गया और मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से पीड़ा दी गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

न्याय की गुहार लगाई महिला
मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला और गंभीर रूप ले चुका है, जिससे स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है. पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर तरन्नुम निशा ने कहा कि उनके पति और उसके परिवार ने उसे बार-बार धमकाया और प्रताड़ित किया, जबकि न्यायालय में उसके पक्ष में मामले लंबित हैं. महिला ने पुलिस से तत्काल सुरक्षा और आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की गुहार लगाई है.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Banda NewsBanda Mosque Assault Case

Trending news

delhi riots 2020
सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से मांगा हिसाब
Ahmedabad Garba News
Watch: नफरत की इन्तेहां: गरबा में बुर्का डांसकर मुस्लिम महिला को बताया चुड़ैल
Manoj Kumar on Sahibzada Farhan Gun Celebration
साहिबजादा फरहान के ‘AK-47’ सेलिब्रेशन पर भड़के कांग्रेस MP मनोज कुमार, कही बड़ी बात
Palestine news
यूरोपीय देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देना महज दिखावा, गज़ा में जारी है बमबारी
Denmark Recognition of Palestine
नेतन्याहू की जिद ने यहूदियों को दुनिया से कर दिया है अलग-थलग, टेंशन में हैं ट्रंप
Augustmuni school teacher harash female student
प्राइमरी स्कूल के मुस्लिम शिक्षक पर 21 वर्षीय हिंदू छात्रा से छेड़-छाड़ का आरोप
Hamas
Hamas की इंटरनेशनल कम्यूनिटी से बड़ी अपील; इजराइल को करना होगा अलग-थलग
Pakistan airstrikes in Khyber Pakhtunkhwa
JF-17 से पाकिस्तान ने की अपने ही नागरिकों पर बमबारी,खैबर पख्तूनख्वा में बिछ गई लाशें
Lucknow
Lucknow विधानसभा के सामने मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन, पुलिस एक्शन से जुड़ा है मामला
Jharkhand news
Jharkhand: मदरसा के रिटायर्ड टिचर्स ने जमकर काटा बवाल, पेंशन न मिलने से हैं नाराज
;