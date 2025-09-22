कोर्ट आई थी तरन्नुम; पति ने मस्जिद के बाहर की पिटाई, गिड़गिड़ाती रही बीवी, वीडियो बनाती रही भीड़

Banda News: उत्तर प्रदेश के बांदा में एक महिला ने अपने शौहर और ससुर पर संगीन इल्जाम लगाया है. महिला ने बताया कि उसके शौहर और ससुर ने मस्जिद के बाहर उसके साथ सार्वजनिक रूप से मारपीट की गई. इस घटना का वाडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. महिला ने अपने परिवार की ओर से पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और अपने पति व उनके परिजनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा.

दरअसल, तरन्नुम निशा नाम की एक महिला का इल्जाम है कि उसके शौहर ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली है और उसका एक बच्चा भी है. इसके अलावा, महिला का दावा है कि उसके भाई पर फर्जी मामले दर्ज कर उसे जेल में भेजा गया. महिला न्यायालय की शरण में होने के बावजूद अपने शौहर और ससुर से लगातार प्रताड़ित हो रही है. तरन्नुम निशा ने बताया कि वह न्यायालय से तारीख लेकर एक मृतक की अंतिम रस्म में शामिल होने जा रही थी. इसी दौरान वह रास्ते में पड़ रही मस्जिद के पास पहुंचे, जहां उसके पति ने उसे बुलाया और बातचीत करने के बहाने मस्जिद में खींच लिया.

शौहर पर महिला का संगीन इल्जाम

महिला ने आगे बताया कि इस दौरान उनके पति और ससुर ने भीड़ के सामने उसे पीटना शुरू कर दिया. मस्जिद में मौजूद लोगों की संख्या के बावजूद यह मारपीट जारी रही. महिला ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब उसके साथ मारपीट हुई है. पिछले कई महीनों में उसे बार-बार प्रताड़ित किया गया और मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से पीड़ा दी गई.

न्याय की गुहार लगाई महिला

मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला और गंभीर रूप ले चुका है, जिससे स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है. पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर तरन्नुम निशा ने कहा कि उनके पति और उसके परिवार ने उसे बार-बार धमकाया और प्रताड़ित किया, जबकि न्यायालय में उसके पक्ष में मामले लंबित हैं. महिला ने पुलिस से तत्काल सुरक्षा और आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की गुहार लगाई है.