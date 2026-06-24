क्या है पूरा मामला

दरअसल, बरेली जिले के हाफिजगंज पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले खाई खेड़ा गांव में मुस्लिम समुदाय के लोग मुहर्रम की तैयारी कर रहे थे और रात में ताजिया जुलूस की प्रैक्टिस कर रहे थे. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में साफ तौर पर एक लड़के को "पाकिस्तान ज़िंदाबाद" के नारे लगाते हुए देखा जा सकता है. यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया. इसके बाद, ग्रामीणों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जांच शुरू की, जिससे एक अहम बात सामने आई. पुलिस ने खुलासा किया है कि गांव के दो शरारती लड़कों, योगेंद्र और भुवनेश, ने गांव की राजनीति में अपना रुतबा बढ़ाने और गांव का माहौल खराब करने के मकसद से एक खास समुदाय के लोगों को फंसाने की बड़ी साजिश रची.