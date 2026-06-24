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Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में मुहर्रम से पहले माहौल खराब करने की एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है. बरेली पुलिस ने इस मामले का खुलासा जिस तरह से किया है, उसने सभी को हैरान कर दिया है. आरोप है कि मोहर्रम के दौरान ताजिया जुलूस के समय कुछ हिंदू लड़कों ने गांव की सियासी फायदा पाने और दूसरे समुदाय के लोगों को फंसाने के लिए एक बच्चे से 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगवाए. इसके बाद उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, ताकि इलाके का माहौल बिगड़ सके.
पुलिस के पहुंचने पर दूसरे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद को बेगुनाह बताते हुए जांच में सहयोग किया. इसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों की शिकायत और दूसरे सबूतों के आधार पर मामले की गहन जांच की. जांच के बाद पुलिस ने कथित साजिश का खुलासा करने का दावा करते हुए योगेंद्र और भुवनेश नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस घटना के पीछे उनका मकसद क्या था.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, बरेली जिले के हाफिजगंज पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले खाई खेड़ा गांव में मुस्लिम समुदाय के लोग मुहर्रम की तैयारी कर रहे थे और रात में ताजिया जुलूस की प्रैक्टिस कर रहे थे. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में साफ तौर पर एक लड़के को "पाकिस्तान ज़िंदाबाद" के नारे लगाते हुए देखा जा सकता है. यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया. इसके बाद, ग्रामीणों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जांच शुरू की, जिससे एक अहम बात सामने आई. पुलिस ने खुलासा किया है कि गांव के दो शरारती लड़कों, योगेंद्र और भुवनेश, ने गांव की राजनीति में अपना रुतबा बढ़ाने और गांव का माहौल खराब करने के मकसद से एक खास समुदाय के लोगों को फंसाने की बड़ी साजिश रची.
पुलिस ने किया बड़ा खुलासा
CO नीलेश मिश्रा ने बताया, "22 जून को खैखेड़ा के रहने वाले 11-12 साल के एक लड़के से पूछताछ की गई. लड़के ने बताया कि गांव के ही योगेंद्र पाल और भुवनेश ने जान-बूझकर उससे पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगवाए थे. उन्होंने इस घटना का एक वीडियो भी बनाया, जिसे बाद में अपलोड कर दिया गया. यह हरकत सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश थी. जांच के बाद, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और वीडियो रिकॉर्ड करने में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया. आरोपियों, योगेंद्र पाल और भुवनेश कुमार, को कोर्ट में पेश किया गया और बाद में जेल भेज दिया गया."