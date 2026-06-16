/Rajasthan News: जूस में मांस का टुकड़ा निकला, भरतपुर में बवाल; बजरंग दल नेता गिरफ्तार

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Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर में एक जूस की दुकान पर हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है. मथुरा गेट थाना क्षेत्र के लूपिन चौराहे स्थित एक जूस सेंटर पर जूस पी रहे एक युवक के ग्लास में कथित तौर पर मांस का टुकड़ा मिलने के बाद हंगामा खड़ा हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और दुकान पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. बाद में दुकान मालिक के साथ मारपीट भी की. इस बीच, मुस्लिम दुकानदार ने दावा किया है कि यह हिंदू संगठन बजरंग दल की साज़िश है. इस घटना से भारी हंगामा मच गया है.
पुलिस के मुताबिक, घटना उस समय हुई जब एक युवक जूस पी रहा था. जूस पीते समय उसकी स्ट्रॉ में कुछ फंस गया. जब उसने स्ट्रॉ निकालकर देखा तो उसमें कथित रूप से मांस का एक टुकड़ा दिखाई दिया. इसके बाद आसपास मौजूद लोगों में नाराजगी फैल गई और सूचना तेजी से फैलते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं तक पहुंच गई. मौके पर पहुंचे कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने दुकान की तलाशी ली. तलाशी के दौरान एक काली पॉलीथिन में करीब आधा किलो मांस बरामद हुआ. इसके बाद माहौल और गर्म हो गया.
राजस्थान- भरतपुर में जूस में मांस के टुकड़े मिले होने के आरोप लगाकर मुस्लिम दुकानदार को बुरी तरह पीटा गया है। जमकर नारेबाजी की है। सैंकड़ो लोगों के साथ हिंदूवादी नेता इकट्ठा हो गए।
वीडियो में मुस्लिम दुकानदार चिल्लाते हुए कह रहा है यह तुम्हारी साज़िश है। pic.twitter.com/VBQsfOC8NR
— Madan Mohan Soni (@madanmohansoni) June 15, 2026
मुसलमान दुकादार पर हमला
आरोप है कि गुस्साए लोगों और कुछ बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दुकान मालिक की पिटाई कर दी. घटना के वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें मुसलमान दुकानदार से बजरंद के कार्यकर्ता मारपीट करते नजर आ रहे हैं. इस बीच, वीडियो में मुस्लिम दुकानदार को साफ़ तौर पर यह चिल्लाते हुए सुना जा सकता है, "यह तुम्हारी साज़िश है." इसके बाद दुकानदार से बजरंद दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर मारपीट की.
मौके पर पहुंची पुलिस
हंगामे की सूचना मिलते ही मथुरा गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. वहीं पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई. इसके बाद जब मारपीट के वीडियो सामने आए तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बजरंग दल के संयोजक शुभम और उनके तीन साथियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि कानून को हाथ में लेने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती और मारपीट के आरोपों के आधार पर कार्रवाई की गई है. गिरफ्तारी के बाद मामला और राजनीतिक रंग लेने लगा. देर रात बड़ी संख्या में बजरंग दल कार्यकर्ता और कुछ भाजपा नेता मथुरा गेट थाने पहुंच गए और गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. थाने के बाहर काफी देर तक नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन चलता रहा.
पुलिस अधिकारी ने क्या कहा?
मथुरा गेट थाना अधिकारी हरलाल मीणा ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि मारपीट के वीडियो सामने आने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. सभी गिरफ्तार लोगों को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जूस में मिले कथित मांस के टुकड़े और दुकान से बरामद सामग्री की भी जांच कराई जा रही है. वहीं प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है.