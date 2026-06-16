/Rajasthan News: जूस में मांस का टुकड़ा निकला, भरतपुर में बवाल; बजरंग दल नेता गिरफ्तार

मौके पर पहुंची पुलिस

हंगामे की सूचना मिलते ही मथुरा गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. वहीं पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई. इसके बाद जब मारपीट के वीडियो सामने आए तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बजरंग दल के संयोजक शुभम और उनके तीन साथियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि कानून को हाथ में लेने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती और मारपीट के आरोपों के आधार पर कार्रवाई की गई है. गिरफ्तारी के बाद मामला और राजनीतिक रंग लेने लगा. देर रात बड़ी संख्या में बजरंग दल कार्यकर्ता और कुछ भाजपा नेता मथुरा गेट थाने पहुंच गए और गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. थाने के बाहर काफी देर तक नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन चलता रहा.