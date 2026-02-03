11वीं की छात्रा से रेप के आरोपी औसाफ को कोर्ट परिसर में वकीलों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा; क्या बोली पब्लिक?

Bhopal News: मध्य प्रदेश के भोपाल जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स में वकीलों ने 11वीं क्लास की छात्रा से रेप और ब्लैकमेल के आरोपी पर हमला कर दिया. कोह-ए-फिजा पुलिस 2 फरवरी को आरोपी ओसाफ अली खान को कोर्ट लाई थी. वहां मौजूद वकीलों की भीड़ ने उसे घेर लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया. हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस अधिकारियों और वकीलों के बीच हाथापाई हो गई. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि एक वीडियो 2 फरवरी का है.

चश्मदीदों ने बताया कि आरोपी को देखकर वकील गुस्से में आ गए और उनमें से कुछ ने उसे पुलिस से छीनने की कोशिश की और उसके साथ मारपीट की. इस घटना के बाद कुछ समय के लिए कोर्ट की कार्यवाही रोक दी गई. पुलिस किसी तरह आरोपी को वकीलों की पकड़ से छुड़ाने में कामयाब रही और उसे भीड़ से दूर सुरक्षित जगह पर ले गई.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, पीड़ित लड़की शाहपुरा के एक जाने-माने स्कूल में 11वीं क्लास की स्टूडेंट थी और आरोपी ओसाफ अक्सर पीड़ित लड़की की सहेली से मिलने स्कूल आता था. इन मुलाकातों के दौरान ओसाफ की मुलाकात पीड़ित लड़की से हुई और वे एक-दूसरे को जानने लगे. पिछले साल जुलाई में आरोपी ने पीड़िता को भोपाल घुमाने के बहाने बुलाया और उसे खानूगांव के एक सुनसान इलाके में ले गया. वहां, कार के अंदर आरोपी ने छात्रा का रेप किया. जब उसने विरोध किया, तो उसने शादी का वादा करके उसे चुप करा दिया.

लड़की को करता था ब्लैकमेल

उसने उसे ब्लैकमेल किया और एक लाख रुपये की मांग की. आरोपी ने रेप के दौरान पीड़िता का एक अश्लील वीडियो चुपके से बना लिया था. कुछ समय बाद उसने वीडियो वायरल करने की धमकी दी और छात्रा से 1 लाख रुपये मांगे. बदनामी के डर से लड़की ने किसी तरह 40 हजार रुपये का इंतज़ाम किया और आरोपी को दे दिए. जब लड़की ने आरोपी को ब्लॉक कर दिया, तो उसने वह वीडियो अपने दोस्तों को दिखा दिया. पैसे मिलने के बाद भी आरोपी की मांगें जारी रहीं और वह बार-बार उस पर और यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डालता रहा.

हिंदू संगठन के लोगों ने दर्ज कराया मुकदमा

इस घटना के बाद छात्रा ने उत्पीड़न से तंग आकर उसे सोशल मीडिया और अपने फोन पर ब्लॉक कर दिया, तो आरोपी अलग-अलग नंबरों से फोन करके उसे परेशान करता रहा. जब छात्रा ने फिर भी बात नहीं मानी, तो आरोपी ने वह प्राइवेट वीडियो उसके दोस्तों को दिखा दिया. इसके बाद, छात्रा ने अपनी चचेरी बहन और एक हिंदू संगठन के सदस्यों की मदद से पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई.

पीड़िता ने बताई आपबीती

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी उस पर इस्लाम अपनाने के लिए दबाव डाल रहा था. इसके अलावा उसने कई बार उसे धार्मिक प्रार्थनाएं पढ़ने के लिए मजबूर किया. पुलिस ने आरोपी ओसाफ अली खान को हिरासत में ले लिया है. उसका मोबाइल फोन भी ज़ब्त कर लिया गया है और उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा.