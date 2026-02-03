Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3096587
Zee SalaamSalaam Crime News11वीं की छात्रा से रेप के आरोपी औसाफ को कोर्ट परिसर में वकीलों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा; क्या बोली पब्लिक?

11वीं की छात्रा से रेप के आरोपी औसाफ को कोर्ट परिसर में वकीलों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा; क्या बोली पब्लिक?

Bhopal Rape Accused Assaulted: भोपाल ज़िला कोर्ट में वकीलों ने रेप के एक आरोपी पर हमला किया. इस दौरान वकीलों और पुलिस के बीच भी झड़प हुई. इस घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 03, 2026, 02:50 PM IST

Trending Photos

11वीं की छात्रा से रेप के आरोपी औसाफ को कोर्ट परिसर में वकीलों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा; क्या बोली पब्लिक?

Bhopal News: मध्य प्रदेश के भोपाल जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स में वकीलों ने 11वीं क्लास की छात्रा से रेप और ब्लैकमेल के आरोपी पर हमला कर दिया. कोह-ए-फिजा पुलिस 2 फरवरी को आरोपी ओसाफ अली खान को कोर्ट लाई थी. वहां मौजूद वकीलों की भीड़ ने उसे घेर लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया. हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस अधिकारियों और वकीलों के बीच हाथापाई हो गई. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि एक वीडियो 2 फरवरी का है.

चश्मदीदों ने बताया कि आरोपी को देखकर वकील गुस्से में आ गए और उनमें से कुछ ने उसे पुलिस से छीनने की कोशिश की और उसके साथ मारपीट की. इस घटना के बाद कुछ समय के लिए कोर्ट की कार्यवाही रोक दी गई. पुलिस किसी तरह आरोपी को वकीलों की पकड़ से छुड़ाने में कामयाब रही और उसे भीड़ से दूर सुरक्षित जगह पर ले गई.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Husain Tabish (@husaintabish1)

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है पूरा मामला
दरअसल, पीड़ित लड़की शाहपुरा के एक जाने-माने स्कूल में 11वीं क्लास की स्टूडेंट थी और आरोपी ओसाफ अक्सर पीड़ित लड़की की सहेली से मिलने स्कूल आता था. इन मुलाकातों के दौरान ओसाफ की मुलाकात पीड़ित लड़की से हुई और वे एक-दूसरे को जानने लगे. पिछले साल जुलाई में आरोपी ने पीड़िता को भोपाल घुमाने के बहाने बुलाया और उसे खानूगांव के एक सुनसान इलाके में ले गया. वहां, कार के अंदर आरोपी ने छात्रा का रेप किया. जब उसने विरोध किया, तो उसने शादी का वादा करके उसे चुप करा दिया.

लड़की को करता था ब्लैकमेल
उसने उसे ब्लैकमेल किया और एक लाख रुपये की मांग की. आरोपी ने रेप के दौरान पीड़िता का एक अश्लील वीडियो चुपके से बना लिया था. कुछ समय बाद उसने वीडियो वायरल करने की धमकी दी और छात्रा से 1 लाख रुपये मांगे. बदनामी के डर से लड़की ने किसी तरह 40 हजार रुपये का इंतज़ाम किया और आरोपी को दे दिए. जब लड़की ने आरोपी को ब्लॉक कर दिया, तो उसने वह वीडियो अपने दोस्तों को दिखा दिया. पैसे मिलने के बाद भी आरोपी की मांगें जारी रहीं और वह बार-बार उस पर और यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डालता रहा.

हिंदू संगठन के लोगों ने दर्ज कराया मुकदमा
इस घटना के बाद छात्रा ने उत्पीड़न से तंग आकर उसे सोशल मीडिया और अपने फोन पर ब्लॉक कर दिया, तो आरोपी अलग-अलग नंबरों से फोन करके उसे परेशान करता रहा. जब छात्रा ने फिर भी बात नहीं मानी, तो आरोपी ने वह प्राइवेट वीडियो उसके दोस्तों को दिखा दिया. इसके बाद, छात्रा ने अपनी चचेरी बहन और एक हिंदू संगठन के सदस्यों की मदद से पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई. 

पीड़िता ने बताई आपबीती
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी उस पर इस्लाम अपनाने के लिए दबाव डाल रहा था. इसके अलावा उसने कई बार उसे धार्मिक प्रार्थनाएं पढ़ने के लिए मजबूर किया. पुलिस ने आरोपी ओसाफ अली खान को हिरासत में ले लिया है. उसका मोबाइल फोन भी ज़ब्त कर लिया गया है और उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

bhopal newsBhopal Rape Accused AssaultedBhopal Court Assault Video

Trending news

iran news
ईरान पर दबाव बनाने के लिए रेज़ा पहलवी ने का बड़ा ऐलान, प्रदर्शनकारियों से की ये अपील
muslim news
धमकी नहीं चलेगा, बराबरी पर होगी डील...अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार हुआ ईरान
muslim news
मैं भारत से मोहब्बत करता हूं और करता रहूंगा..ओवैसी ने जिन्ना कहने वालों को दिया जवाब
Pakistan News
बलूचिस्तान में पाक ड्रोन हमले में आम नागरिकों की मौत, राइट्स ग्रुप ने की कड़ी निंदा
Allahabad High Court
'प्राइवेट प्रॉपर्टी पर धार्मिक कार्यक्रम के लिए इजाजत जरूरी नहीं', HC का बड़ा फैसला
muslim news
'उदयपुर फाइल्स' के बाद संभल दंगों पर बनी फिल्म, दो मुस्लिम सांसदों को दिखाया विलेन?
Khalid Rasheed Firangi Mahali Appeal
शाबान की पाक रात में नेकियों की तरफ लौटने की मौलाना फिरंगी महली की खास अपील
Pakistan News
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की तिराह घाटी में फिर डर का साया, खून-खराबे की आहट तेज
Waris Pathan on Uttarakhand Deepak Kumar
जालिम की तस्वीर, पहचान, नाम सब सामने, लेकिन FIR अज्ञात पर क्यों? AIMIM ने उठाया सवाल
Hardoi News
क्या वाकई हरदोई के इस दरगाह पर जाने से ठीक हो जाता है कैंसर? दावे ने सबको चौंकाया