Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3172088
Zee SalaamSalaam Crime NewsBihar News: बिहार में बीच सड़क पर नूर हसन का सिर कलम; गुस्साई भीड़ ने की आरोपी की मॉब लिंचिंग

Bihar News: बिहार में बीच सड़क पर नूर हसन का सिर कलम; गुस्साई भीड़ ने की आरोपी की मॉब लिंचिंग

Araria Double Murder Case: बिहार के अररिया में मामूली विवाद के बाद एक व्यक्ति ने नूर हसन की बीच सड़क हत्या कर दी. घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपी को पीट-पीटकर मार डाला, जिससे इलाके में तनाव फैल गया.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 09, 2026, 01:56 PM IST

Trending Photos

Bihar News: बिहार में बीच सड़क पर नूर हसन का सिर कलम; गुस्साई भीड़ ने की आरोपी की मॉब लिंचिंग

Bihar News: बिहार के अररिया ज़िले में 30 साल के रवि चौहान ने सड़क के बीचों-बीच 49 साल के नूर हसन का सिर काट दिया. नूर हसन का कटा हुआ सिर और धड़ काफी देर तक सड़क पर पड़ा रहा. इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया है. इसके बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपी रवि चौहान की पीट-पीटकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह करीब 10:00 बजे, फोर्ब्सगंज के सुभाष चौक स्थित मार्केटिंग यार्ड के पास सत्तू बेचने वाले रवि से पिकअप ट्रक ड्राइवर नूर हसन की कहा सुनी हुई थी. नूर हसन जोगबनी पुलिस थाना क्षेत्र के अमौना गांव का रहने वाला थे. वहीं, आरोपी फारबिसगंज सुल्तान पोखर का रहने वाला था.

वहीं, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को शांत करने का प्रयास किया. लेकिन, गुस्साई भीड़ हिंसक हो उठी. इसके बाद कई थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया. फोर्ब्सगंज के SP जितेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में किया. इसके अलावा, SP जितेंद्र कुमार ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की गहन जांच करेगी और उचित कार्रवाई करेगी. पुलिस ने दोनों व्यक्तियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. पोस्टमार्टम के बाद दोनों का अंतिम संस्कार किया जाएगा. फिलहाल, पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

डबल मर्डर से हड़कंप
बिहार में सुबह-सुबह हुए डबल मर्डर ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. घटना की शुरुआत एक मामूली विवाद से हुई, जब पिकअप ड्राइवर नूर हसन और सत्तू बेचने वाले रवि चौहान के बीच मजाक को लेकर कहासुनी हो गई. देखते ही देखते यह विवाद हिंसक रूप ले बैठा और गुस्से में रवि चौहान ने कथित तौर पर धारदार हथियार से नूर हसन की हत्या कर दी. घटना के बाद सड़क पर खून से लथपथ शव देखकर इलाके में सनसनी फैल गई. थोड़ी ही देर में यह खबर आसपास फैल गई और लोगों में भारी आक्रोश पैदा हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

भीड़ ने किया हमला
गुस्साई भीड़ ने आरोपी रवि चौहान की तलाश शुरू की. सूचना मिलने पर कि वह एक घर में छिपा है, भीड़ वहां पहुंची और उसे बाहर निकाल लिया. इसके बाद हालात और बिगड़ गए. भीड़ ने रवि चौहान की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई. इस तरह एक ही घटना में दो लोगों की जान चली गई और मामला डबल मर्डर में बदल गया. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

इसे भी पढ़ें: Watch: “अल्लाह! अल्लाह!” चिल्लाता रहा शख्स, फिर भी नहीं पसीजा हिंदू संगठन के गुंडों का दिल

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Bihar NewsAraria Double Murder CaseAraria Murder

Trending news

Bihar News
बिहार में बीच सड़क पर नूर हसन का सिर कलम; गुस्साई भीड़ ने की आरोपी की मॉब लिंचिंग
muslim news
40 दिनों बाद मस्जिद-ए-अक्सा से आई अजान की आवाज; इजरायल ने दी नमाज पढ़ने की इजाजत
assam election 2026
असम चुनाव में मुस्लिम वोट बना किंगमेकर, किसके पक्ष में जाएगा फैसला?
muslim news
मेड़ के विवाद में पोड़ोसी ने की 55 वर्षीय 'इस्लाम' की हत्या, इलाके में फैली दहशत
Gujarat news
“अल्लाह! अल्लाह!” चिल्लाता रहा शख्स, फिर भी नहीं पसीजा हिंदू संगठन के गुंडों का दिल
muslim news
US में यहूदी सेंटर पर हमला करने की साजिश, पाकिस्तानी युवक ने कबूल किया गुनाह
muslim news
लेबनान में इजरायल कर रहा नरसंहार, नेतन्याहू पर भड़के स्पेन के PM पेड्रो सांचेज़
UP News
अतीक-अशरफ का सपोर्ट करना मौलाना पड़ा भारी, हो गया बड़ा कांड; HC ने दिया बड़ा झटका
Afghanistan Pakistan Ceasefire
पाकिस्तान-अफगानिस्तान में बनी सहमति, जंग न बढ़ाने की खाई कसम; चीन में डील
iran news
इजरायल की हठधर्मिता पर ईरान का वार! स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद, दुनिया में हड़कंप