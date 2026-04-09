Bihar News: बिहार में बीच सड़क पर नूर हसन का सिर कलम; गुस्साई भीड़ ने की आरोपी की मॉब लिंचिंग

Bihar News: बिहार के अररिया ज़िले में 30 साल के रवि चौहान ने सड़क के बीचों-बीच 49 साल के नूर हसन का सिर काट दिया. नूर हसन का कटा हुआ सिर और धड़ काफी देर तक सड़क पर पड़ा रहा. इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया है. इसके बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपी रवि चौहान की पीट-पीटकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह करीब 10:00 बजे, फोर्ब्सगंज के सुभाष चौक स्थित मार्केटिंग यार्ड के पास सत्तू बेचने वाले रवि से पिकअप ट्रक ड्राइवर नूर हसन की कहा सुनी हुई थी. नूर हसन जोगबनी पुलिस थाना क्षेत्र के अमौना गांव का रहने वाला थे. वहीं, आरोपी फारबिसगंज सुल्तान पोखर का रहने वाला था.

वहीं, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को शांत करने का प्रयास किया. लेकिन, गुस्साई भीड़ हिंसक हो उठी. इसके बाद कई थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया. फोर्ब्सगंज के SP जितेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में किया. इसके अलावा, SP जितेंद्र कुमार ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की गहन जांच करेगी और उचित कार्रवाई करेगी. पुलिस ने दोनों व्यक्तियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. पोस्टमार्टम के बाद दोनों का अंतिम संस्कार किया जाएगा. फिलहाल, पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

डबल मर्डर से हड़कंप

बिहार में सुबह-सुबह हुए डबल मर्डर ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. घटना की शुरुआत एक मामूली विवाद से हुई, जब पिकअप ड्राइवर नूर हसन और सत्तू बेचने वाले रवि चौहान के बीच मजाक को लेकर कहासुनी हो गई. देखते ही देखते यह विवाद हिंसक रूप ले बैठा और गुस्से में रवि चौहान ने कथित तौर पर धारदार हथियार से नूर हसन की हत्या कर दी. घटना के बाद सड़क पर खून से लथपथ शव देखकर इलाके में सनसनी फैल गई. थोड़ी ही देर में यह खबर आसपास फैल गई और लोगों में भारी आक्रोश पैदा हो गया.

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भीड़ ने किया हमला

गुस्साई भीड़ ने आरोपी रवि चौहान की तलाश शुरू की. सूचना मिलने पर कि वह एक घर में छिपा है, भीड़ वहां पहुंची और उसे बाहर निकाल लिया. इसके बाद हालात और बिगड़ गए. भीड़ ने रवि चौहान की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई. इस तरह एक ही घटना में दो लोगों की जान चली गई और मामला डबल मर्डर में बदल गया. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

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