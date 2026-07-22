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छपरा के प्राइवेट स्कूल टीचर पर 7वीं की छात्रा से अश्लील चैट का आरोप, लोगों ने टीचर को पकड़कर पुलिस को सौंपा

Chhapra School Teacher Case: बिहार के छपरा में एक प्राइवेट स्कूल के टीचर पर 7वीं क्लास के स्टूडेंट के साथ अश्लील चैट करने का आरोप लगा है. स्टूडेंट के परिवार की शिकायत के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी टीचर को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 22, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 12:31 PM IST
छपरा के प्राइवेट स्कूल टीचर पर 7वीं की छात्रा से अश्लील चैट का आरोप, लोगों ने टीचर को पकड़कर पुलिस को सौंपा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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