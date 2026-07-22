/छपरा के प्राइवेट स्कूल टीचर पर 7वीं की छात्रा से अश्लील चैट का आरोप, लोगों ने टीचर को पकड़कर पुलिस को सौंपा

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Chhapra News: छपरा के एक प्राइवेट स्कूल के टीचर पर 7वीं क्लास की छात्रा के साथ अश्लील चैट करने का गंभीर आरोप लगा है. छात्रा के परिवार की शिकायत के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी टीचर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. भगवान बाजार पुलिस ने टीचर को हिरासत में ले लिया है और उसका मोबाइल फोन ज़ब्त कर लिया है. शुरुआती पुलिस जांच में डिवाइस पर कई आपत्तिजनक चैट, अश्लील मैसेज और तस्वीरें मिलने की बात सामने आई है. इस बीच, विश्व हिंदू परिषद (VHP) के कार्यकर्ताओं ने इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
यह घटना छपरा शहर के भगवान बाजार पुलिस स्टेशन इलाके में हुई. आरोप है कि प्राइवेट इंपीरियल पब्लिक स्कूल के टीचर मोहम्मद इमाम रजा, 7वीं क्लास की छात्रा के मोबाइल फोन पर लगातार अश्लील और आपत्तिजनक मैसेज भेज रहे थे. इस बात का पता चलने पर छात्रा के परिवार ने भगवान बाजार पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी टीचर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.
आरोपी टीचर को पुलिस ने हिरासत में लिया
पुलिस ने आरोपी टीचर को हिरासत में ले लिया है और उसका मोबाइल फोन ज़ब्त कर लिया है. डिवाइस की डिजिटल जांच अभी चल रही है. शुरुआती जांच में कई आपत्तिजनक चैट, अश्लील मैसेज और तस्वीरें मिलने की बात सामने आई है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी अन्य छात्राओं के संपर्क में था. अगर जांच के दौरान ऐसी बातें सामने आती हैं, तो संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी.
हिंदू संगठन ने काटा बवाल
घटना की जानकारी मिलने पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सक्रिय हो गए और आरोपी टीचर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की. संगठन का कहना है कि छात्राओं की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती. फिलहाल, पुलिस पीड़ित परिवार की शिकायत, डिजिटल सबूत और अन्य तथ्यों के आधार पर गहन जांच कर रही है.