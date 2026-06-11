क्या पुलिस की लापरवाही से गई जान?

मृतक के परिवार का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से इरशाद आलम की मौत हुई. उनका कहना है कि जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्हें समय पर इलाज नहीं मिला. परिवार का आरोप है कि प्रशासन ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया. घटना के बाद परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने भी मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग उठाई है. उनका कहना है कि यदि हिरासत में किसी व्यक्ति की मौत होती है तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए. उन्होंने दोषी अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं कानून व्यवस्था और मानवाधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं.