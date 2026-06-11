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Bihar News: बिहार के गोपालगंज जिले के बरौली पुलिस स्टेशन में न्यायिक हिरासत के दौरान इरशाद आलम नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई है. पुलिस का दावा है कि अचानक तबीयत बिगड़ने से उनकी मौत हुई. लेकिन, उनके परिवार का आरोप है कि उन्हें कई दिनों तक पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा गया और प्रताड़ित किया गया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई. फिर भी पुलिस ने उन्हें सही इलाज नहीं दिया, जिसके कारण आखिरकार उनकी मौत हो गई. इस घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं.
दरअसल, इरशाद आलम को एक मामले में हिरासत में लिया गया था और वह पिछले तीन दिनों से न्यायिक हिरासत में थे. आरोप है कि हिरासत के दौरान उनकी तबीयत लगातार खराब होती रही, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया. परिजनों का दावा है कि अगर समय रहते उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा दी जाती, तो उनकी जान बचाई जा सकती थी.
क्या पुलिस की लापरवाही से गई जान?
मृतक के परिवार का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से इरशाद आलम की मौत हुई. उनका कहना है कि जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्हें समय पर इलाज नहीं मिला. परिवार का आरोप है कि प्रशासन ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया. घटना के बाद परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने भी मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग उठाई है. उनका कहना है कि यदि हिरासत में किसी व्यक्ति की मौत होती है तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए. उन्होंने दोषी अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं कानून व्यवस्था और मानवाधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं.
परिजनों ने की निष्पक्ष जांच की मांग
परिजनों ने सरकार और बिहार पुलिस के सीनियर अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. उनका कहना है कि हिरासत के दौरान इरशाद आलम की तबीयत खराब होने पर समय पर इलाज नहीं मिला, जिसके कारण उनकी मौत हो गई. परिवार ने मांग की है कि मामले में जिम्मेदार पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित किया जाए और जांच में लापरवाही साबित होने पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. साथ ही मृतक के परिवार को उचित मुआवजा और न्याय दिलाने की भी मांग उठाई गई है. परिजनों का कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई होने से ही उन्हें न्याय मिलेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा.