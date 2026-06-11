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Bihar News: गोपालगंज के बरौली थाने में इरशाद की मौत, पुलिस पर प्रताड़ना और लापरवाही के आरोप

Gopalganj Custodial Death Case: बिहार के गोपालगंज जिले के बरौली थाना क्षेत्र में न्यायिक हिरासत के दौरान इरशाद आलम की मौत हो गई. पुलिस का कहना है कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने से मौत हुई, जबकि परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ना और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है. घटना के बाद परिवार और स्थानीय लोगों में आक्रोश है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 11, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:51 AM IST
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