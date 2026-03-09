शिक्षकों के लव अफेयर्स से नाराज़ हैं अभिभावक; बोले-इन्हें देखकर हमारे बच्चे हो रहें हैं बर्बाद

नई दिल्ली: बिहार में बड़े पैमाने पर हुई शिक्षकों की भर्ती के बाद कुछ शिक्षकों का परिवार एक नए तरह की समस्या का सामना कर रहा है. कुछ अविवाहित शिक्षकों के जहाँ स्कूल में सहकर्मी शिक्षकों के साथ प्रेम-प्रसंग के मामले सामने आ रहे हैं, वहीँ कुछ विवाहित शिक्षकों के भी प्रेम- प्रसंग और विवाहोत्तर सम्बन्धों की घटनाएं नागरिक समाज में चिंता का विषय बन गई है. इस समस्या से जहाँ एक तरफ शिक्षकों के घर- परिवारों की बदनामी हो रही है, वहीँ ग्रामीण और अभिभावकों का इलज़ाम है कि इससे स्कूलों का पठन- पाठन बिगड़ रहा है, और माहौल खराब हो रहा है.

ताज़ा मामला मधेपुरा जिले के बिहारीगंज प्रखंड के एक उर्दू प्राथमिक विद्यालय का है. यहाँ सरौनी मुस्लिम टोला में उस वक़्त भारी बवाल पैदा हो गया जब एक शिक्षक और शिक्षिका के कथित प्रेम-प्रसंग से नाराज अभिभावकों और ग्रामीणों ने स्कूल में ताला जड़ दिया, और विरोध में गाँव की सड़क जाम कर दी.अभिभावकों का इल्ज़ाम है कि शिक्षक मो.इकबाल और शिक्षिका बीबी रुखसाना के बीच चल रहे कथित प्रेम-संबंध की वजह से स्कूल की पढ़ाई पूरी तरह मुतासिर हो रही है. इसका गलत असर बच्चों पर पड़ रहा है, जिस वजह से स्कूल में पढने- लिखने का माहौल खराब हो रहा है. इस मामले को लेकर नाराज़ अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर दोनों आरोपी टीचर्स को हटाने की मांग की और जमकर हंगामा किया.

अभिभावकों और ग्रामीणों की नाराजगी के बाद भी जब आरोपी टीचर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया तो तो सोमवार की सुबह आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया. सड़क जाम कर लोगों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन भी किया. ग्रामीणों का साफ कहना है कि जब तक दोनों शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक स्कूल नहीं खुलने दिया जाएगा.

ग्रामीण जब स्कूल पर हंगामा कर रहे थे उसमें शिक्षिका बीबी रुखसाना का अशरफ सलीम भी शामिल था. अशरफ ने यहाँ तक आरोप लगाया कि उसकी बीवी का शिक्षक मो.इकबाल के साथ अवैध संबन्ध है. जब वो इस बात का विरोध करता है, तो इकबाल उसके साथ मारपीट करता है. अशरफ ने बताया कि वो किसी दूसरी जगह मजदूरी करता है,और उसकी पत्नी अकेले रहकर इस गांव में नौकरी करती है.

स्कूल में बवाल की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने और करीब आधे घंटे तक ग्रामीणों को समझाने-बुझाने के बाद सड़क जाम ख़त्म कराया, जिसके बाद ट्रैफिक बहाल हो सका.

इस मामले में स्कूल की हेड मास्टर ऊषा कुमारी ने बताया कि उन्होंने हाल ही में स्कूल ज्वाइन किया है, तो उन्हें इस मामले में पहले से कोई सूचना नहीं थी. गाँव वालों की शिकायत और नाराजगी के बाद ही उनके सामने ये मामला संज्ञान में आया है. वो इस मामले की जांच करेंगी.

घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) परमानंद पंडित ने ग्रामीणों से बातचीत कर मामले को शांत कराया और स्कूल का ताला खुलवाकर पठन-पाठन बहाल कराया. बीडीओ ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि तत्काल प्रभाव से दोनों शिक्षक-शिक्षिका को इस विद्यालय से हटाकर दूसरे विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा.

