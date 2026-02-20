भरोसे की दीवार टूटी; मस्जिद का इमाम नाबालिग लड़की के साथ फरार, जांच में जुटी पुलिस

Bihar News: बिहार के गोपालगंज में मस्जिद का इमाम ने समाज को शर्माशार करने वाली घटना अंजाम दिया है. मस्जिद के इमाम द्वारा एक नाबालिग लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर फरार होने की घटना से इलाके में तहलका मच गया. इस घटना के बाद संबंधित नाबालिग युवती की की माँ सबीना खातून ने नगर थाना में इमाम के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है. वहीं, पुलिस ने इस मामले की शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है और आरोपी की मोबाइल नंबर ट्रेस कर रही है. ताकि आरोपी इमाम को गिरफ्तार किया जा सके.

यह घटना गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के मुकेरी टोला की है. मुकेरा स्थित मस्जिद के इमाम आजाद फैजान इमाम ने मस्जिद के सामने वाली घर में रहनेवाली नाबालिग शाहिना परवीन से बात करता था. संभवत: यह प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है. वहीं, शाहीन परवीन की माँ सबीना खातून ने आरोपी इमाम पर अपने 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर लेकर भागने का आरोप लगाया है.

पीड़ित परिजनों ने शहीन परवीन से बात की वजह से मौलाना को डांट लगाई थी. डांट लगाने के बावजूद इमाम आजाद फैजान ने शाहीन परवीन को लेकर फरार हो गया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी इमाम आजाद फैजान मूलत: पूर्णिया जिले के सबुतर गांव का रहनेवाला है. वह गोपालगंज जिले के मुकेरी टोला स्थित मस्जिद में इमामत कर रहा था.