बिहार में दोहरी वारदात; मुस्लिम महिला और नाबालिग युवती के साथ रेप के बाद हत्या!

Bihar Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर और किशनगंज जिले में एक नाबालिग मुस्लिम युवती और एक शादीशुदा मुस्लिम महिला के साथ रेप कर हत्या का मामला सामने आया है. मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग मुस्लिम युवती देर शाम से अपने घर से गायब थी, जिसके बाद युवती के परिजन उसे ढूंढ़ रहे थे. गांव के एक बगीचे में उसका शव पेड़ में लगे फंदे से झूलते हुए बरामद हुआ. नाबालिग युवती के शव बरामद की सूचना पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जिसके बाद नाबालिग युवती के परिजन भी मौके पर पहुंचे. युवती के शव को देखते ही परिजनों के बीच चीख-पुकार मच गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर एफएसएल की टीम को बुलाई और घटनास्थल से तमाम साक्ष्यों को एकत्रित किया गया.

मृतिका की माँ आसमा खातून और पिता जुनैद समेत अन्य परिजनों का कहना है कि उनकी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी गई है. वहीं, दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टि यह मामला आत्महत्या का लगता है. इस मामले को पुलिस द्वारा आत्महत्या के एंगल से देखने पर सवाल उठाया और कहा कि आत्महत्या के लिए नाबालिग युवती जंगल क्यों जाएगी? लोगों का कहना है कि उस नाबालिग युवती को जंगल में रेप करने के लिए ले जाया गया और उसके बाद हत्या कर दी गई. लोगों ने इस मामले में तुरंत जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

वहीं, बिहार के किशनगंज के पोठिया प्रखंड के बालूबाड़ी गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब खेत से जलावन लाने गई गांव की ही महिला शनबरी खातून का अर्धनग्न शव मक्के के खेत से बरामद हुआ. इस घटना के बारे में बताया जाता है कि 15 अप्रैल की शाम लगभग 5 बजे शनबरी खातून अपनी जेठानी इशरत जहां और दो वर्षीय बेटी के साथ खेत गई थीं। जेठानी और बच्ची जलावन लेकर आगे निकल गईं, लेकिन शनबरी पीछे रह गईं. देर शाम तक घर न लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की और घर से करीब 400 मीटर दूर मक्के के खेत से अर्धनग्न अवस्था में महिला का शव बरामद हुआ है.

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अर्राबाड़ी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। एसपी ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला लग रहा है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच के बाद ही मौत का असली कारण सामने आएगा. एसपी ने आश्वासन दिया कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वहीं, मृतिका के पति अंसार आलम पिछले एक साल से मुंबई में मजदूरी कर रहे थे, इस घटना की सूचना मिलने पर घर लौट आए हैं. परिजनों ने इस घटना को अंजाम देने वालों को तुरंत गिरफ्तार कर सजा देने की मांग की है.