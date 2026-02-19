Advertisement
बिहार से बच्ची को बेचने राजस्थान ले जा रहे थे तस्कर, फिर मासूम ने होशियारी से बचाई अपनी जान

Bihar Crime News: बिहार के गोपालगंज में शादी के नाम पर किशोरी को कथित तौर पर बेचकर राजस्थान ले जाने की कोशिश का मामला सामने आया. बस में लड़की के हंगामा करने पर पुलिस ने कार्रवाई कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि दो आरोपी फरार हो गए. पुलिस मामले की अलग-अलग एंगल से जांच कर रही है.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 19, 2026, 03:22 PM IST

Bihar News: शादी के नाम पर एक किशोरी को कथित तौर पर बेचकर बिहार से राजस्थान ले जाने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बिहार के गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब राजस्थान जाने वाली बस में सवार एक लड़की ने अचानक हंगामा शुरू कर दिया और खुद को बेचकर जबरन शादी के लिए ले जाने का आरोप लगाया. पीड़िता लड़की के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहे.

मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना नगर थाना क्षेत्र के बंजारी इलाके की बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक, करीब 20 हजार रुपये देकर एक किशोरी की शादी कराने के नाम पर उसे राजस्थान ले जाया जा रहा था. राजस्थान जाने वाली बस में सफर के दौरान किशोरी ने विरोध जताया और जोर-जोर से शोर मचाते हुए आरोप लगाया कि उसे बेचा जा रहा है. बस में मौजूद यात्रियों और स्थानीय लोगों का ध्यान उसकी ओर गया, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचित किया गया.

नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और किशोरी को सुरक्षित बरामद कर लिया. पुलिस ने बताया कि बेतिया जिले की रहने पीड़िता कुछ लोगों के साथ जा रही थी. शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने कथित तौर पर बहला-फुसलाकर और पैसों का सौदा कर उसकी शादी राजस्थान के एक शख्स से तय कर दी थी. बताया जा रहा है कि यह शादी किशोरी की इच्छा के खिलाफ कराई जा रही थी.

पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उसे जबरन राजस्थान ले जाया जा रहा था और उसके परिवार के लोगों ने बिचौलियों के माध्यम से उसे मोटी रकम के बदले 'बेच' दिया था. उसने यह भी आरोप लगाया कि विरोध करने पर उसे डराया-धमकाया गया और पूरी जानकारी छुपाकर यह सौदा किया गया. किशोरी ने साफ कहा कि वह इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी.

घटना की जानकारी देते हुए एसआई सुनील कुमार ठाकुर ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची. उन्होंने कहा कि कुछ लोग लड़की के साथ शादी कर उसे जयपुर ले जाने की कोशिश कर रहे थे. पुलिस पहुंचते ही दो आरोपी फरार हो गए, जबकि तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. लड़की से पूछताछ में उसने बताया कि उसे जबरन लेकर जाया जा रहा था.

पुलिस ने मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है. फरार आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित की गई है और पूरे मामले की जांच अलग-अलग पहलुओं से की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस घटना के पीछे कोई बड़ा गिरोह या बिचौलियों का नेटवर्क तो एक्टिव नहीं है.

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं.

