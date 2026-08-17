Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Salaam Crime News
  • /मस्जिद के अहाते में इमाम के कत्ल से मचा हड़कंप, चाकू से कई वार कर उतारा मौत के घाट!

मस्जिद के अहाते में इमाम के कत्ल से मचा हड़कंप, चाकू से कई वार कर उतारा मौत के घाट!

Bihar Crime News: बिहार के गोपालगंज में मस्जिद के अहाते में 50 साल के इमाम की बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस और इंतजामिया की टीम मौके पर पहुंच गई, और लाश को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 17, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 05:35 PM IST
मस्जिद के अहाते में इमाम के कत्ल से मचा हड़कंप, चाकू से कई वार कर उतारा मौत के घाट!
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दहेज और जमीन के विवाद में नसरीन की गई जान! पति समेत छह लोगों पर केस दर्ज
2
3
4
5