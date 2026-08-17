/मस्जिद के अहाते में इमाम के कत्ल से मचा हड़कंप, चाकू से कई वार कर उतारा मौत के घाट!

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Bihar Murder News: बिहार के गोपालगंज जिले में एक मस्जिद के अहाते से इमाम की लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. बताया जा रहा है कि देर रात इमाम को नामालूम अफराद ने चाकू से हमला कर दिया. इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस और इंतजामिया की टीम मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी.
यह मामला गोपालगंज जिले के उचकागांव थाना इलाके के अरना गांव का है. मरने वाले की शिनाख्त 50 साल के रफीक मियां के तौर पर हुई है. वह लंबे समये से गांव की मस्जिद में इमामत का काम अंजाम देते थे. हमलावर ने देर रात उन पर चाकू से कई वार किए है, जिससे वह गंभीर रुप से जख्मी हो गए और उनकी मौत हो गई.
वारदात की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई. हालांकि, अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि इमाम का कत्ल किसने और किस वजह से किया.
मिली जानकारी के मुताबिक, 50 साल के रफीक मियां अरना गांव में मौजूद मस्जिद में इमाम के तौर पर खिदमत कर रहे थे. वह भोरे थाना इलाके के सिसई गांव के रहने वाले थे. देर रात मस्जिद के अहाते में उन पर चाकू से हमला किया गया. हमले में वह बुरी तरह जख्मी हो गए. इसके बाद उनकी जान चली गई.
वारदात की इत्तिला मिलते ही हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता समेत बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा. पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित किया और वहां मौजूद हालात की बारीकी से जांच शुरू की. पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि रफीक मियां पर हमला किस शख्स ने किया और उसके पीछे क्या वजह थी.
मामले की हस्सासियत को देखते हुए मौका-ए-वारदात पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया. टीम मौके से जरुरी सबूत जुटाने में लगी हुई है, ताकि कत्ल से जुड़े अहम सुराग हासिल किए जा सकें. पुलिस को उम्मीद है कि मौके से मिलने वाले सबूतों से वारदात की कड़ियां जोड़ने में मदद मिल सकती है.
पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है. मौका-ए-वारदात के आसपास देर रात हुई सरगर्मियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि जिस वक्त इमाम पर हमला हुआ, उस समय मस्जिद के अहाते में कौन-कौन लोग मौजूद थे.
जांच के दौरान पुलिस रफीक मियां के जानने वालों और आसपास रहने वाले लोगों से भी जानकारी हासिल कर रही है. मकसद यह पता लगाना है कि उनका किसी से कोई विवाद या ऐसा मामला तो नहीं था, जिससे इस वारदात की वजह सामने आ सके. फिलहाल पुलिस ने कत्ल के पीछे की वजह को लेकर कोई साफ जानकारी नहीं दी है.
उचकागांव थाना के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुल्जिम की पहचान और गिरफ्तारी के लिए मुमकिना ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. जांच के अलग-अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुराग जुटाने की कोशिश की जा रही है. अब पुलिस की तफ्तीश इस बात पर टिकी है कि रफीक मियां पर हमला करने वाला कौन था, वह वारदात के बाद किस तरफ गया और इस कत्ल के पीछे असल वजह क्या थी.