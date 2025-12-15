मामूली विवाद पर दिलशाद की हत्या, परिवार वालों ने लगाए गंभीर आरोप

Bihar Crime News: बिहार के नालंदा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां कुछ लोगों ने बच्चों की लड़ाई की वजह से दिलशाद नाम के एक किशोर को इतना पीटा कि उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. हैरान करने वाली यह घटना नालंदा जिले के सिरचंदपुर गांव की है. घटना के संबंध में मृतक मोहम्मद दिलशाद के परिजनों ने बताया कि पड़ोसी के बच्चों के बीच विवाद हुआ था.

इसी विवाद को सुलझाने के लिए मोहम्मद दिलशाद गया था. इस दौरान मोहम्मद सोनू, मोहम्मद रकीब, मोहम्मद कमरूद और मोहम्मद बुलबुल ने मिलकर मोहम्मद दिलशाद के ऊपर ईट-पत्थरों से हमला किया और पीट-पीटकर अधमरा कर दिया. बीच बचाव में गए मोहम्मद दिलशाद के परिजनों को भी बदमाशों ने हमला करके जख्मी कर दिया.

इस पूरे प्रकरण में मृतक दिलशाद के परिवार के लोगों हासिम खातून मोहम्मद रियाज मोहम्मद रियाज मोहम्मद शौकत मोहम्मद अली मोहम्मद अली मोहम्मद आरिफ मोहम्मद आरिफ भी जख्मी हो गए. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर हालात में दिलशाद को उनके परिवार वालों ने इलाज के लिए कल्याणविगहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां इलाज के क्रम में किशोर की मौत हो गई.

वहीं, इस मामले पर DSP संजय जायसवाल ने बताया कि बच्चों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें मोहम्मद दिलशाद जख्मी हुआ था. इलाज के बाद वह मोटरसाइकिल से अपने रिश्तेदार के साथ घर जा रहा था. इसी दौरान मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया. जिसमें उसकी मौत हुई. फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद मामला साफ हो पाएगा कि दिलशाद की मृत्यु एक्सीडेंट से या पीटाई की वजह से हुई. फिलहाल पुलिस की तरफ से यह जानकारी नहीं दी गई है कि इस मामले में कितनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं, मृतक दिलशाद और पुलिस के बयान अलग-अलग है.