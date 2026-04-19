मोतिहारी में शहजाद को जिंदा जलाने की कोशिश, आग की लपटों में घिरा देख सहम गए ग्रामीण

Motihari News Today: बिहार में बदमाशों के हौसले बुलंद है. रात की खामोशी को चीरती हुई एक खौफनाक घटना ने मोतिहारी के एक गांव को दहला दिया. एक युवक आग की लपटों में घिरा हुआ जान बचाने के लिए भागता नजर आया. इस सनसनीखेज घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई. स्थानीय लोगों ने पीड़ित को परिजनों की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है.

यह पूरा मामला मोतिहारी के पचपकड़ी थाना क्षेत्र से सामने आया है. यहां मुरली गांव के रहने वाले एक नौजवान को बदमाशों जिंदा जला दिया. इससे नौजवान बुरी तरह से झुलस गया, और जब बदमाशों की लगाई आग से बचने के लिए शोर मचाने लगा तो आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. नौजवान की हालत देखकर लोग सहम गए और किसी तरह आग बुझाकर फौरन इसकी सूचना पुलिस और परिजनों की दी.

मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़ित नौजवान की पहचान मोहम्मद शहजाद के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि थाना क्षेत्र के ही खरिहनिया गांव में ईदगाह के पास शुक्रवार रात करीब दस बजे यह घटना घटी. उस समय अचानक गांव के लोगों ने देखा कि एक नौजवान जलती हालत में ईदगाह की तरफ से गांव की ओर भागता हुआ आ रहा है, और लोगों से अपनी जान बचाने के लिए मदद मांग रहा है.

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ग्रामीणों ने तुरंत उसे रोका और पूरी बात जानने की कोशिश की. नौजवान ने बताया कि दो अज्ञात लोग मोटरसाइकिल पर आए थे. उन्होंने उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और वहां से फरार हो गए. नौजवान दर्द से तड़प रहा था और उसने ग्रामीणों से तुरंत अस्पताल पहुंचाने की गुहार लगाई. इसके बाद गांव के लोगों ने बिना देर किए उसके परिवार वालों को खबर दी.

परिजन मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से झुलसे युवक को तुरंत मोतिहारी के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. वहीं, इस घटना को लेकर पचपकड़ी थाना प्रभारी उत्तम कुमार ने बताया कि पुलिस को मामले की जानकारी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक पीड़ित पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है. उन्होंने यह भी कहा कि घटना की वजहों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है और न ही पीड़ित परिजनों की ओर से किसी पर आरोप लगाया गया है.

पुलिस के मुताबिक, नौजवान के शरीर में आग सड़क से दूर खेत में लगी थी, इसलिए जांच के दौरान इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि मामला किसी प्रेम संबंध से जुड़ा हो और नौजवान ने खुद आग लगाई हो. हालांकि, इस दिशा में भी जांच जारी है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से छानबीन कर रही है और हर पहलू को ध्यान में रखकर सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं.

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