पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर देर रात अंधाधुंध फायरिंग! पोस्टर फाड़े, गार्ड को पीटा

Bihar News: बिहार की राजधानी पटना में मशहूर टीचर खान सर के कोचिंग सेंटर पर 2 जून की रात को अंधाधुंध गोलीबारी हुई. फायरिंग की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है. बताया जा रहा है कि मुसल्लहपुर हाट स्थित कोचिंग सेंटर पर करीब 10 से 12 लोग पहुंचे और वहां जमकर तोड़फोड़ की. शुरुआती रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 10-12 राउंड गोलियां भी चलाई गईं. घटना के बाद कोचिंग सेंटर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कई पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात कर दिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. इलाके में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके.

खान सर ने इस हमले के पीछे पड़ोसी कोचिंग सेंटर संचालकों का हाथ होने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि कम फीस और बेहतर रिजल्ट की वजह से कुछ लोग उनसे नाराज थे. खान सर के मुताबिक उन्हें पहले भी धमकियां मिल चुकी थीं. उन्होंने कहा, “बगल के कोचिंग वालों को परेशानी है कि हम कम फीस में पढ़ाते हैं और अच्छे रिजल्ट देते हैं. उन्होंने मेरे कोचिंग को दो दिनों के अंदर उड़ाने की धमकी दी थी.”

कोचिंग सेंटर में तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड घायल

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार रात करीब 10:55 बजे कुछ लोग कोचिंग परिसर में घुस आए और ऑफिस में तोड़फोड़ शुरू कर दी. हमलावरों ने बैनर-पोस्टर फाड़े, ईंट-पत्थर चलाए और वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट भी की. इस दौरान कोचिंग सेंटर में तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस की टीम रात करीब 11:15 बजे मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. बताया गया कि खान सर खुद करीब 11:35 बजे कोचिंग सेंटर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली.

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पुलिस कर रही है जांच

इस मामले पर एसपी दीक्षा कुमारी ने कहा कि शुरुआती जांच में पोस्टर को लेकर विवाद की बात सामने आई है. उन्होंने कहा कि 10-12 लोग मौके पर पहुंचे थे और एक व्यक्ति घायल हुआ है. लेकिन गोली चलने की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है. पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है.

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