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आशिक के साथ मिलकर शौहर को उतारा मौत के घाट, चोरी का ड्रामा रचकर पुलिस को करती रही गुमराह

Wife Killed Husband News in Bihar: बिहार के किशनगंज में रिजवान आलम हत्याकांड का पुलिस ने 36 घंटे में खुलासा कर दिया. पुलिस के मुताबिक, बीवी डेजी परवीन ने अपने कथित आशिक के साथ मिलकर सोते समय लोहे की रॉड से शौहर का कत्ल कर दिया और फिर पुलिस के सामने झूठी कहानी गढ़कर गुमराह करने की कोशिश करती रही.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jul 06, 2026, 11:43 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:45 PM IST
आशिक के साथ मिलकर शौहर को उतारा मौत के घाट, चोरी का ड्रामा रचकर पुलिस को करती रही गुमराह
Image Credit: पुलिस की गिरफ्त में डेजी और अनवरSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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