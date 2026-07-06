/आशिक के साथ मिलकर शौहर को उतारा मौत के घाट, चोरी का ड्रामा रचकर पुलिस को करती रही गुमराह

राज्य चुनें
Bihar Crime News: बिहार के किशनगंज जिले से रिश्तों को शर्मशार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां जिस बीवी ने पहले अपने शौहर के कत्ल का इल्जाम अज्ञात चोरों पर लगाया, वही बाद में इस पूरे कत्ल की कथित मास्टरमाइंड निकली. पुलिस ने महज 36 घंटे के भीतर मामले का पर्दाफाश करते हुए दावा किया कि मुलजिमा ने अपने कथित आशिक के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया.
मिली जानकारी के मुताबिक, यह वारदात किशनगंज जिले के बिशनपुर थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव की है. पुलिस के मुताबिक, रिजवान आलम अपने घर में बीवी डेजी परवीन और बच्चों के साथ सो रहे थे. इसी दौरान डेजी परवीन ने अपने कथित आशिख अनवर हुसैन के साथ मिलकर पहले से बनाए गए मंसूबे के तहत रिजवान का बेरहमी से कत्ल कर दिया.
कत्ल के बाद बीवी पुलिस को करती रही गुमराह
पुलिस का कहना है कि जब रिजवान गहरी नींद में थे, तभी उनके माथे और सिर पर लोहे की रॉड से लगातार कई वार किए गए. हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई. कत्ल के बाद डेजी परवीन ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. उसने घर में चोरी होने का ड्रामा रचा और पुलिस को बताया कि किसी अज्ञात चोर ने घर में घुसकर उसके शौहर का कत्ल कर दिया है.
शुरुआत में मामला इसी दिशा में दिखाई दिया, लेकिन पुलिस ने तफ्तीश जारी रखी और कुछ ही घंटों में कहानी बदलने लगी. पुलिस की पूछताछ और तकनीकी जांच के दौरान यह बात सामने आई कि घटना से पहले डेजी परवीन लगातार अनवर हुसैन के कॉन्टैक्ट में थी. जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि डेजी और अनवर की जान-पहचान कोई नई नहीं थी, बल्कि दोनों के बीच पिछले नौ सालों से करीबी ताल्लुकात थे.
शौहर रिजवान के इस फैसले से नाराज थी कातिल बीवी
पुलिस के मुताबिक, रिजवान आलम कुवैत में काम करते थे. वह हर दो साल में करीब डेढ़ से दो महीने की छुट्टी लेकर अपने गांव बिशनपुर आते थे और फिर वापस विदेश चले जाते थे. इसी दौरान डेजी और अनवर की मुलाकातें होती रहीं और दोनों लगातार एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहे.
तफ्तीश में यह भी सामने आया कि इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे. पुलिस के मुतातबिक, रिजवान को अपनी बीवी और अनवर के रिश्ते की जानकारी मिल गई थी. इसके बाद उन्होंने दोबारा कुवैत लौटने के बजाय गांव में ही रहकर काम कोई कारोबार करने का फैसला किया था. पुलिस का कहना है कि रिजवान के इस फैसले से डेजी और अनवर की मुलाकातें कम हो गईं और दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी.
बीवी ने आशिक के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट
पुलिस के मुताबिक, डेजी परवीन और अनवर हुसैन ने मिलकर रिजवान को रास्ते से हटाने की साजिश रची. मंसूबे तहत, जब रिजवान घर में सो रहे थे, तब दोनों ने मिलकर लोहे की रॉड से उन पर हमला कर उनका कत्ल कर दिया. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने मौका-ए-वारदात से कुछ दूरी पर मौजूद नदी से कत्ल में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया. पुलिस का कहना है कि ये दोनों सामान तफ्तीश में अहम सबूत साबित हुए.
किशनगंज के प्रभारी पुलिस अधीक्षक हरि मोहन शुक्ला ने बताया कि पुलिस ने महज 36 घंटे के भीतर पूरे मामले का खुलासा कर दिया. उन्होंने कहा कि तफ्तीश के दौरान मिले सबूतों और पूछताछ के आधार पर यह साफ हुआ कि कत्ल की साजिश डेजी परवीन और उसके कथित आशिक अनवर हुसैन ने मिलकर रची थी. प्रभारी पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, दोनों आरोपितों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.