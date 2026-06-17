Bihar News: पूर्णिया में नाबालिग को मिली 'तालिबानी सजा', VIDEO वायरल होते ही मचा बवाल

बिहार में तेजी से बढ़ रही है नफरत

गौरतलब है कि बिहार में भी नफरत तेज़ी से बढ़ रही है. राज्य के अलग-अलग ज़िलों से भीड़ के हमलों की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं. हाल ही में सिवान में एक मुस्लिम व्यक्ति की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. इससे पहले, एक दूसरे ज़िले में एक मुस्लिम महिला पर बर्बर हमले की खबर आई थी. लेकिन, पुलिस ने अभी तक इन मामलों में आरोपियों के खिलाफ कोई सख़्त कार्रवाई नहीं की है. राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा कि बिहार में अभी बीजेपी की सरकार है और सम्राट चौधरी का कहना है कि यहाँ के अपराधियों को नेपाल भाग जाना चाहिए फिर भी, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं.