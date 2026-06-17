Bihar News: पूर्णिया में नाबालिग को मिली 'तालिबानी सजा', VIDEO वायरल होते ही मचा बवाल

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Bihar News: बिहार के पूर्णिया जिले के गोकुलपुर सरसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दो-तीन लोगों का एक समूह एक मुस्लिम दुकानदार और उसके नाबालिग बेटे के साथ मारपीट करता दिख रहा है. वायरल वीडियो में आरोप लगाया गया है कि वे दोनों गोमांश बेच रहे थे. वायरल वीडियो में आरोप लगाया गया है कि एक पिता और बेटे के साथ मारपीट की गई और उन्हें कान पकड़कर उठक-बैठक करने के लिए मजबूर किया गया, जबकि उन पर लगे आरोपों की कोई जांच या पुष्टि नहीं की गई थी. अब, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है.
वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि भीड़ ने अचानक एक पिता और उनके बेटे पर हमला कर दिया. जब भीड़ ने नाबालिग बेटे को पीटना शुरू किया, तो पिता उसे बचाने के लिए आगे आए, लेकिन भीड़ ने उन पर भी हमला कर दिया. इसके बाद भीड़ ने कुर्सी से पीड़ित पर हमला किया. हालांकि पीड़ित ने भागने की कोशिश की, लेकिन भीड़ हमला करती रही. दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए भी दिखे, फिर भी भीड़ ने हमला जारी रखा. आरोप है कि भीड़ में एक हिंदू संगठन के सदस्य शामिल थे जो खास तौर पर हमला करने के लिए आए थे. इस घटना के बाद, सोशल मीडिया पर लोग सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं.
बिहार में तेजी से बढ़ रही है नफरत
गौरतलब है कि बिहार में भी नफरत तेज़ी से बढ़ रही है. राज्य के अलग-अलग ज़िलों से भीड़ के हमलों की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं. हाल ही में सिवान में एक मुस्लिम व्यक्ति की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. इससे पहले, एक दूसरे ज़िले में एक मुस्लिम महिला पर बर्बर हमले की खबर आई थी. लेकिन, पुलिस ने अभी तक इन मामलों में आरोपियों के खिलाफ कोई सख़्त कार्रवाई नहीं की है. राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा कि बिहार में अभी बीजेपी की सरकार है और सम्राट चौधरी का कहना है कि यहाँ के अपराधियों को नेपाल भाग जाना चाहिए फिर भी, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं.