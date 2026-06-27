/Bihar News: समस्तीपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान जावेद की हत्या, चाकूबाजी से मचा हड़कंप

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Bihar News: भारत के सभी राज्यों समेत देश और दुनिया भर में मुहर्रम के जुलूस निकाले गए. इसी दौरान बिहार के समस्तीपुर में मुहर्रम के जुलूस में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. कल्याणपुर पुलिस स्टेशन इलाके में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक युवक स्टंट कर रहा था, तभी पुराने विवाद को लेकर एक दूसरे युवक ने चाकू से उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.
दरअसल, कल्याणपुर पुलिस स्टेशन इलाके में गोपालपुर भुट्टा चौक के पास मुहर्रम का ताजिया जुलूस निकाला जा रहा था. इस दौरान दो गुटों के बीच बहस हुई, जो बाद में मारपीट में बदल गई. हालात इतने बिगड़ गए कि एक व्यक्ति ने जावेद नाम के युवक की छाती में चाकू घोंप दिया. जावेद गंभीर रूप से घायल होकर ज़मीन पर गिर पड़ा. हालांकि स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. फिलहाल, पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया है.
सदर DSP ने क्या कहा?
सदर DSP-2 संजय कुमार ने बताया, "कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर भुट्टा चौक के पास मुहर्रम जुलूस के दौरान, मोहम्मद जब्बार के 22 साल के बेटे जावेद की पुरानी रंजिश के चलते चाकू मारकर हत्या कर दी गई. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी." इस बीच, पीड़ित के परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है और पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.
4 दिन पहले मुंबई से आया था जावेद
मृतक के भाई ने बताया कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान हाथापाई हो रही थी. उसका भाई जावेद बस यह नजारा देख रहा था, तभी हैदर नाम का एक स्थानीय युवक अचानक चाकू लेकर आया और उसने जावेद की छाती में चाकू घोंप दिया. हमले के तुरंत बाद हैदर वहां से भाग गया. जावेद यह कहते हुए गिर पड़ा, "हैदर ने मुझे चाकू मारा है." परिवार का आरोप है कि प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी बस मूकदर्शक बनकर खड़े रहे. अस्पताल ले जाए जाने से पहले उसका काफी खून बह चुका था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जावेद के परिवार ने बताया कि वह मुहर्रम के त्योहार में शामिल होने के लिए सिर्फ़ चार दिन पहले ही मुंबई से घर लौटा था. स्थानीय निवासी भोला राय के अनुसार, हैदर का आपराधिक बैकग्राउंड है और पुलिस को उसे तुरंत गिरफ़्तार करना चाहिए.