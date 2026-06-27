/Bihar News: समस्तीपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान जावेद की हत्या, चाकूबाजी से मचा हड़कंप

4 दिन पहले मुंबई से आया था जावेद

मृतक के भाई ने बताया कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान हाथापाई हो रही थी. उसका भाई जावेद बस यह नजारा देख रहा था, तभी हैदर नाम का एक स्थानीय युवक अचानक चाकू लेकर आया और उसने जावेद की छाती में चाकू घोंप दिया. हमले के तुरंत बाद हैदर वहां से भाग गया. जावेद यह कहते हुए गिर पड़ा, "हैदर ने मुझे चाकू मारा है." परिवार का आरोप है कि प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी बस मूकदर्शक बनकर खड़े रहे. अस्पताल ले जाए जाने से पहले उसका काफी खून बह चुका था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जावेद के परिवार ने बताया कि वह मुहर्रम के त्योहार में शामिल होने के लिए सिर्फ़ चार दिन पहले ही मुंबई से घर लौटा था. स्थानीय निवासी भोला राय के अनुसार, हैदर का आपराधिक बैकग्राउंड है और पुलिस को उसे तुरंत गिरफ़्तार करना चाहिए.