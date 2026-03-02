समस्तीपुर में NIA का इनामी आरोपी नूर मोहम्मद गिरफ्तार, जाली नोट नेटवर्क का खुलासा

NIA Wanted Arrest: समस्तीपुर पुलिस ने नूर मोहम्मद को गिरफ्तार किया है, जो फेक इंडियन करेंसी नोट (FICN) केस में NIA का वॉन्टेड सस्पेक्ट है और उस पर 2 लाख का इनाम है. आरोपी इंडिया-नेपाल क्रॉस-बॉर्डर नेटवर्क से जुड़ा है, उसे CID इंटेलिजेंस इनपुट के बाद पटोरी स्टेशन के पास से पकड़ा गया. जांच जारी है.
Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर ज़िले में पुलिस ने NIA के वांटेड नूर मोहम्मद को गिरफ्तार करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिस पर 2 लाख का इनाम था. आरोपी पर फेक इंडियन करेंसी नोट (FICN) नेटवर्क में शामिल होने का आरोप है और वह लंबे समय से जांच एजेंसियों की नजर में था. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, उसकी गिरफ्तारी भारत-नेपाल बॉर्डर पर चल रहे गैर-कानूनी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है.
समस्तीपुर के SP अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि यह ऑपरेशन लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और CID, पटना के DIG जयंत कांत से मिली टिप-ऑफ पर आधारित था. जानकारी में बताया गया कि नेपाल के बारा जिले का रहने वाला ऐश मोहम्मद का बेटा नूर मोहम्मद, समस्तीपुर जिले के पटोरी थाना इलाके में संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था और NIA केस में वॉन्टेड था.
टिप-ऑफ के बाद पुलिस ने आरोपी की एक्टिविटीज पर नजर रखना शुरू कर दिया. कन्फर्म होने पर SP ने पटोरी पुलिस स्टेशन को एक्शन लेने का ऑर्डर दिया. इसके बाद एक स्पेशल टीम बनाई गई और एक टिप-ऑफ के आधार पर शनिवार को पटोरी स्टेशन के पास नूर मोहम्मद को हिरासत में लिया. शुरुआती पूछताछ में आरोपी की पहचान और उसके खिलाफ दर्ज केस कन्फर्म होने के बाद पुलिस ने NIA को इन्फॉर्म किया.
आरोपी से हो रही है पूछताछ
पुलिस के मुताबिक, NIA टीम अब आरोपी को वेरिफाई कर रही है और ट्रांजिट रिमांड ले रही है ताकि उसे आगे की लीगल एक्शन के लिए संबंधित कोर्ट में पेश किया जा सके. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ में कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद है, जिससे नकली करेंसी रैकेट के नेटवर्क और उसके साथियों का पता चल सकता है.
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि भारत-नेपाल बॉर्डर एरिया को लंबे समय से नकली करेंसी स्मगलिंग के लिए सेंसिटिव एरिया माना जाता रहा है. बिहार पुलिस और सेंट्रल एजेंसियां इस नेटवर्क के खिलाफ़ लगातार ऑपरेशन चला रही हैं. इससे पहले NIA द्वारा घोषित क्रिमिनल, 2 लाख रुपये के इनामी सुधीर कुशवाहा और 1 लाख रुपये के इनामी मोहम्मद गुलटेन अंसारी को अरेस्ट किया जा चुका है. सिक्योरिटी एजेंसियां नूर मोहम्मद की गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी मान रही हैं, क्योंकि इससे बॉर्डर पार चल रहे FICN नेटवर्क की एक्टिविटीज़ को रोकने में मदद मिल सकती है. पुलिस सुपरिटेंडेंट अरविंद प्रताप सिंह ने कहा कि आरोपियों से मिले इनपुट्स के आधार पर आगे की जांच चल रही है और नेटवर्क में शामिल दूसरे लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.