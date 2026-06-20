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सीतामढ़ी में 14 वर्षीय तौफ़ीक़ की हत्या से सनसनी, एसिड से शव जलाने की कोशिश

Bihar Crime News: बिहार के सीतामढ़ी में 14 वर्षीय मोहम्मद तौफ़ीक़ की संदिग्ध हालात में हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है. दूसरी ओर पटना में भी एक युवक की संदिग्ध मौत ने कानून-व्यवस्था को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 20, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:52 PM IST
सीतामढ़ी में 14 वर्षीय तौफ़ीक़ की हत्या से सनसनी, एसिड से शव जलाने की कोशिश

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