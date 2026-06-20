Bihar Crime News: बिहार के सीतामढ़ी में मोहम्मद तौफ़ीक़ नामक एक 14 वर्षीय बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी. मृतक बच्चे का लाश ऐसे हालात में मिला है कि इलाके में दहश्त का माहौल बन गया है. सीतामढ़ी के चोरौत थाना क्षेत्र के भंटाबाड़ी गांव के सरेह में एक 14 वर्षीय बच्चे की बेरहमी से हत्या करने के बाद उसके शव को फेंक दिया गया है. बताया जा रहा है ईंट से सिर पर वार कर बच्चे की हत्या कर दी गई है और हत्या के बाद उसके शव को तेजाब से जलाने की कोशिश की गई है. स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया है.