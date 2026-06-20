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Bihar Crime News: बिहार के सीतामढ़ी में मोहम्मद तौफ़ीक़ नामक एक 14 वर्षीय बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी. मृतक बच्चे का लाश ऐसे हालात में मिला है कि इलाके में दहश्त का माहौल बन गया है. सीतामढ़ी के चोरौत थाना क्षेत्र के भंटाबाड़ी गांव के सरेह में एक 14 वर्षीय बच्चे की बेरहमी से हत्या करने के बाद उसके शव को फेंक दिया गया है. बताया जा रहा है ईंट से सिर पर वार कर बच्चे की हत्या कर दी गई है और हत्या के बाद उसके शव को तेजाब से जलाने की कोशिश की गई है. स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया है.
इस घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई है. इस हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और उनका रो-रोकर बुरा हाल है. हालांकि पीड़ित परिजनों द्वारा अब तक इस मामले में लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. गौरतलब है कि बिहार में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है. पटना मसौढ़ी थाना क्षेत्र के खरजमा गांव में शुक्रवार (19 जून) की रात 27 वर्षीय सतीश कुमार की हत्या कर दी गई. परिजनों का कहना है कि सतीश खेती करता था, शुक्रवार की रात वह लगभग 10 बजे खेत की तरफ गया था, लेट रात तक घर वापस नहीं आने पर परिजनों ने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विचऑफ बताने लगा.
क्या करंट लगाकर की गई सतीश की हत्या?
परिजनों ने सतीश को खोजना शुरू किया तो उसकी लाश पेड़ से लटका मिला. परिवार वालों का कहना है कि गांव के लोगों ने सतिश की हत्या की है. परिजनों का कहना है कि सतिश की लाश देखने पर पता लग रहा है कि उसे करेंट लगाकर मारा गया, मृत्यु के बाद उसका लाश को पेड़ से लटका दिया गया. पुलिस को इस घटना की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिसन ने जांच शुरू कर दी है.