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बिहार में बेलगाम हो गए हैं अपराधी, सीवान में मौलाना को मारी गोली

Siwan News: बिहार के सीवान में अपराधियों ने एक मौलाना को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई. घायल को पटना रेफर किया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 27, 2026, 12:47 PM IST

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बिहार में बेलगाम हो गए हैं अपराधी, सीवान में मौलाना को मारी गोली

Bihar News: बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं और सरेआम अपराध कर रहे हैं. इस बीच सीवान जिले में अपराधियों ने एक मौलाना को गोली मार दी है. गोली लगने से मौलाना गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. यह घटना रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के नेवारी मोड़ के पास हुई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया. घायल मौलाना की पहचान महमूदुल हसन के रूप में हुई है, जो रमजान अली के बेटे और रघुनाथपुर के पंजवार के रहने वाले हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मौलाना महमूदुल हसन मुस्लिम टोला से अपने घर पंजवार लौट रहे थे. रास्ते में मोटरसाइकिल पर सवार दो अपराधियों ने उन्हें रोका और गोली मार दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. गोली लगने से मौलाना को गंभीर चोटें आईं, और इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने इंसानियत दिखाते हुए घायल मौलाना को सीवान सदर अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया. 

मौलाना की हालत है गंभीर
वहीं मौलाना की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया. उनका इलाज अभी जारी है और उनकी हालत को लेकर चिंता बनी हुई है. घटना की सूचना मिलते ही रघुनाथपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और स्थानीय लोगों से पूछताछ की. मामले की गंभीरता को देखते हुए, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की एक टीम को भी बुलाया गया है, जो फिलहाल घटनास्थल से सबूत जुटाने में लगी हुई है.

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पुलिस कर रही है जांच
इस हमले के पीछे का मकसद अभी तक साफ नहीं हो पाया है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं से जांच कर रही है, जिसमें निजी दुश्मनी, आपराधिक विवाद या अन्य संभावित कारण शामिल हैं. आरोपियों की पहचान करने के प्रयास में आस-पास लगे CCTV कैमरों की फुटेज की भी जांच की जा रही है. इस घटना के बाद इलाके में डर और गुस्से का माहौल है. स्थानीय लोगों ने अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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