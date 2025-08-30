UP: गन प्वाइंट पर निकाह, 10 लाख की ठगी और बेइज्जती; नावेद ने उठाया खौफनाक कदम
UP: गन प्वाइंट पर निकाह, 10 लाख की ठगी और बेइज्जती; नावेद ने उठाया खौफनाक कदम

Bijnor News:  उत्तर प्रदेश के बिजनौर में युवक नावेद ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मरने से पहले बनाए वीडियो में उसने नाजिया और उसके परिवार पर जबरन निकाह, ब्लैकमेल और 10 लाख रुपये ऐंठने का आरोप लगाया.

Aug 30, 2025

UP: गन प्वाइंट पर निकाह, 10 लाख की ठगी और बेइज्जती; नावेद ने उठाया खौफनाक कदम

Bijnor News: उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के मोहल्ला पठानपुरा के एक शख्स ने शुक्रवार देर रात अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान 19 साल के जावेद के रूप में हुई है. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मरने से पहले नावेद ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने एक युवती और उसके परिवार पर संगीन इल्जाम लगाए हैं.

नावेद ने वीडियो में साफ कहा कि उसकी मौत के लिए लड़की नाजिया, उसकी मां और परिवार जिम्मेदार हैं. उसने इल्जाम लगाया कि नाजिया ने उसे गन प्वाइंट पर जबरन निकाह के लिए मजबूर किया. इसके बाद उसके परिवार ने उस पर लगातार दबाव बनाया और उससे 10 लाख रुपये ऐंठ लिए.

नावेद ने किया था चौंकाने वाला खुलासा
नावेद ने यह भी कहा कि नाजिया और उसकी मां ने उसे कई बार बेइज्जत किया. उसकी इज्जत पूरे मोहल्ले और खानदान में खराब कर दी गई. यहां तक कि नाजिया की मां और बहन ने उससे गलत संबंध बनाने की कोशिश की. जब उसने इनकार किया तो उसे और ज्यादा परेशान और ब्लैकमेल किया गया. नावेद ने कहा कि नाजिया और उसका परिवार पहले भी कई लड़कों को इसी तरह फंसा चुके हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं.

नावेद के चाचा ने किया भी बड़ा खुलासा
नावेद की मौत से उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. घर में मातम पसरा हुआ है. मृतक के चाचा मोहम्मद शारिक ने इल्जाम लगाया कि किरतपुर की रहने वाली नाजिया और उसकी मां ने उनके भतीजे को जाल में फंसाकर न सिर्फ पैसे हड़प लिए, बल्कि उसकी जिंदगी भी छीन ली. उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि इस साजिश में मौलाना अतीकुर रहमान का भी नाम शामिल है, जिसने पूरे खेल में साथ दिया.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पुलिस ने मृतक के वीडियो और परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

