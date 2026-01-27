UP News: नदीम का पुलिस ने क्यों किया हाफ एनकाउंटर? साथी हुजैफा भी गिरफ्तार

Bulandshahr News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा नगर इलाके में कल रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ा, जिनमें से एक घायल हो गया. पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार, यह घटना पहसू रोड पर झमका के पास हुई, जब खुर्जा नगर थाने की पुलिस टीम वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान दो संदिग्ध युवक मोटरसाइकिल पर आते दिखे. पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन रुकने के बजाय बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। इस मुठभेड़ में एक बदमाश नदीम गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी हुजैफा मौके से भागने की कोशिश करने लगा. पुलिस ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया और कुछ ही देर बाद दूसरे बदमाश हुजैफा को गिरफ्तार कर लिया.

घायल बदमाश नदीम को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है शुरुआती पूछताछ में दोनों बदमाशों ने कबूल किया कि वे मवेशी तस्करी की घटनाओं में शामिल थे. उन्होंने यह भी माना कि दो दिन पहले खुर्जा नगर इलाके में मवेशियों के अवशेष मिलने की घटना भी उन्हीं ने की थी. इस संबंध में खुर्जा नगर थाने में पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है.

खुर्जा सर्किल ऑफिसर शोभित कुमार ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कल रात चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई. उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी पहसू रोड पर एक आम के बाग के पास मवेशी तस्करी के इरादे से घूम रहे थे और मवेशियों की तलाश कर रहे थे. पुलिस का सामना होने पर उन्होंने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी. पुलिस ने आरोपियों के पास से एक अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल, एक रस्सी और एक चाकू बरामद किया है.

