Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3087907
Zee SalaamSalaam Crime NewsUP News: नदीम का पुलिस ने क्यों किया हाफ एनकाउंटर? साथी हुजैफा भी गिरफ्तार

UP News: नदीम का पुलिस ने क्यों किया हाफ एनकाउंटर? साथी हुजैफा भी गिरफ्तार

Bulandshahr Encounter: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा कस्बे में पुलिस और अपराधियों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई. इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक घायल हो गया. पुलिस दोनों लोगों से पूछताछ कर रही है और मामले के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 27, 2026, 12:33 PM IST

Trending Photos

UP News: नदीम का पुलिस ने क्यों किया हाफ एनकाउंटर? साथी हुजैफा भी गिरफ्तार

Bulandshahr News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा नगर इलाके में कल रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ा, जिनमें से एक घायल हो गया. पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार, यह घटना पहसू रोड पर झमका के पास हुई, जब खुर्जा नगर थाने की पुलिस टीम वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान दो संदिग्ध युवक मोटरसाइकिल पर आते दिखे. पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन रुकने के बजाय बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। इस मुठभेड़ में एक बदमाश नदीम गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी हुजैफा मौके से भागने की कोशिश करने लगा. पुलिस ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया और कुछ ही देर बाद दूसरे बदमाश हुजैफा को गिरफ्तार कर लिया.

घायल बदमाश नदीम को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है  शुरुआती पूछताछ में दोनों बदमाशों ने कबूल किया कि वे मवेशी तस्करी की घटनाओं में शामिल थे. उन्होंने यह भी माना कि दो दिन पहले खुर्जा नगर इलाके में मवेशियों के अवशेष मिलने की घटना भी उन्हीं ने की थी. इस संबंध में खुर्जा नगर थाने में पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है.

Add Zee News as a Preferred Source

खुर्जा सर्किल ऑफिसर शोभित कुमार ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कल रात चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई. उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी पहसू रोड पर एक आम के बाग के पास मवेशी तस्करी के इरादे से घूम रहे थे और मवेशियों की तलाश कर रहे थे. पुलिस का सामना होने पर उन्होंने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी. पुलिस ने आरोपियों के पास से एक अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल, एक रस्सी और एक चाकू बरामद किया है. 

इनपुट-IANS

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Bulandshahr newsBulandshahr Encounter

Trending news

Bulandshahr news
UP News: नदीम का पुलिस ने क्यों किया हाफ एनकाउंटर? साथी हुजैफा भी गिरफ्तार
Pakistan News
IND-PAK के बीच होने वाली राजनीति खतरनाक है...पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कह दी बड़ी बात
bangladeshi news
नौकरी का झांसा देकर सेना में भर्ती, रूस-यूक्रेन युद्ध में झोंके गए बांग्लादेशी युवक
Bihar Communal Violence
दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच बवाल, तीन लोग घायल
Uttarakhand news
गंगोत्री धाम में गैर-हिंदुओं की एंट्री बैन पर बवाल, मदनी और MP की तीखी प्रतिक्रिया
UAE On Iran America Tension
ईरान के समर्थन में खड़ा हुआ UAE, अमेरिका और इजरायल को दिखाई आँख
Moradabad news
‘बुर्का जबरन नहीं पहनाया गया’, मुरादाबाद बुर्का केस पर ST हसन का बड़ा बयान
Gurugram news
मस्जिद पर तिरंगा नहीं लगा था, तभी पहुंचा शख्स; गृह मंत्रालय के नाम पर इमाम को धमकी
Iran Death Toll Controversy
ईरान में मौतों के आंकड़ों पर घमासान, किसका है सही आंकड़ा? एक्टिविस्ट का बड़ा दावा
UGC Rule 2026
Opinion: उच्च शिक्षा की बदहाली पर मौन सवर्ण समाज आखिर क्यों फूंक रहा मोदी का पुतला?