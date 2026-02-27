‘हिंसा पर फौरन रोक लगे’, कांग्रेस के मुस्लिम MLA की DGP से सख्त कार्रवाई की मांग

Uttarakhand News: उत्तराखंड में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की घटना बढ़ती जा रही है. इस बीच कांग्रेस विधायक काज़ी मुहम्मद निज़ामुद्दीन ने गुरुवार को उत्तराखंड के DGP को एक पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने राज्य में धर्म के आधार पर कथित तौर पर हो रही हिंसा की हालिया घटनाओं पर चिंता जताई है. उन्होंने एक खेत में नमाज़ पढ़ रहे एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार और हरिद्वार में एक ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट जैसे मामलों का ज़िक्र किया.

कांग्रेस MLA ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है. इस संदर्भ में, उन्होंने उत्तराखंड DGP से निष्पक्ष जांच, संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई और पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है. अपने पत्र में, MLA ने कहा कि उत्तराखंड की पहचान शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और कानून के शासन में निहित है, और इन मूल्यों को हर कीमत पर बनाए रखा जाना चाहिए.

लेटर में कहा गया है कि, "हाल के दिनों में उत्तराखंड राज्य में लगातार सांप्रदायिक हिंसा और गाली-गलौज की घटनाएं सामने आई हैं, जो बहुत चिंताजनक हैं. एक मामले में. एक बुज़ुर्ग मुस्लिम आदमी पर खेत में नमाज़ पढ़ते समय हमला किया गया और उसके साथ गाली-गलौज की गई. इसी तरह, हरिद्वार में भी एक मुस्लिम ट्रक ड्राइवर को धर्म के आधार पर पीटे जाने की घटना सामने आई है."

धर्म के आधार पर हिंसा

विधायक ने आगे कहा कि ऐसी घटनाएं न केवल कानून-व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती हैं, बल्कि राज्य के सामाजिक सौहार्द, आपसी विश्वास और संवैधानिक मूल्यों पर भी बुरा असर डालती हैं. किसी भी नागरिक के खिलाफ उसके धर्म, पहचान या समुदाय के आधार पर हिंसा या परेशानी पूरी तरह से मंज़ूर नहीं है। इन घटनाओं के बार-बार होने से समाज में डर और असुरक्षा का माहौल बन रहा है, जिसे तुरंत रोका जाना चाहिए.

आरोपियों पर कार्रवाई की मांग

विधायक ने अपने लेटर में ये भी लिखा, "पुलिस को इन घटनाओं का गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए, निष्पक्ष और तुरंत जांच सुनिश्चित करनी चाहिए, अपराधियों के खिलाफ सख्त धाराओं के तहत FIR दर्ज करनी चाहिए, और सख्त और मिसाल कायम करने वाली कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, और पीड़ितों की पूरी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना चाहिए. इसके अलावा, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए असरदार और ठोस कदम उठाए जाने चाहिए ताकि राज्य में कानून का राज और सामाजिक सद्भाव बना रहे. मुझे विश्वास है कि इस मामले को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी और ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी.”

