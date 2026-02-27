Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3124206
Zee SalaamSalaam Crime News‘हिंसा पर फौरन रोक लगे’, कांग्रेस के मुस्लिम MLA की DGP से सख्त कार्रवाई की मांग

‘हिंसा पर फौरन रोक लगे’, कांग्रेस के मुस्लिम MLA की DGP से सख्त कार्रवाई की मांग

Congress MLA on Minority Safety: कांग्रेस MLA काज़ी मुहम्मद निज़ामुद्दीन ने उत्तराखंड में हाल की घटनाओं पर चिंता जताते हुए राज्य के DGP को लेटर लिखा है. खेत में नमाज़ पढ़ रहे एक आदमी के साथ बदसलूकी और हरिद्वार में एक ट्रक ड्राइवर पर हमले जैसे मामलों का ज़िक्र करते हुए कार्रवाई की मांग की.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 27, 2026, 10:46 AM IST

Trending Photos

‘हिंसा पर फौरन रोक लगे’, कांग्रेस के मुस्लिम MLA की DGP से सख्त कार्रवाई की मांग

Uttarakhand News: उत्तराखंड में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की घटना बढ़ती जा रही है. इस बीच कांग्रेस विधायक काज़ी मुहम्मद निज़ामुद्दीन ने   गुरुवार को उत्तराखंड के DGP को एक पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने राज्य में धर्म के आधार पर कथित तौर पर हो रही हिंसा की हालिया घटनाओं पर चिंता जताई है. उन्होंने एक खेत में नमाज़ पढ़ रहे एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार और हरिद्वार में एक ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट जैसे मामलों का ज़िक्र किया.

कांग्रेस MLA ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है. इस संदर्भ में, उन्होंने उत्तराखंड DGP से निष्पक्ष जांच, संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई और पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है. अपने पत्र में, MLA ने कहा कि उत्तराखंड की पहचान शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और कानून के शासन में निहित है, और इन मूल्यों को हर कीमत पर बनाए रखा जाना चाहिए.

लेटर में कहा गया है कि, "हाल के दिनों में उत्तराखंड राज्य में लगातार सांप्रदायिक हिंसा और गाली-गलौज की घटनाएं सामने आई हैं, जो बहुत चिंताजनक हैं. एक मामले में. एक बुज़ुर्ग मुस्लिम आदमी पर खेत में नमाज़ पढ़ते समय हमला किया गया और उसके साथ गाली-गलौज की गई. इसी तरह, हरिद्वार में भी एक मुस्लिम ट्रक ड्राइवर को धर्म के आधार पर पीटे जाने की घटना सामने आई है." 

Add Zee News as a Preferred Source

धर्म के आधार पर हिंसा
विधायक ने आगे कहा कि ऐसी घटनाएं न केवल कानून-व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती हैं, बल्कि राज्य के सामाजिक सौहार्द, आपसी विश्वास और संवैधानिक मूल्यों पर भी बुरा असर डालती हैं. किसी भी नागरिक के खिलाफ उसके धर्म, पहचान या समुदाय के आधार पर हिंसा या परेशानी पूरी तरह से मंज़ूर नहीं है। इन घटनाओं के बार-बार होने से समाज में डर और असुरक्षा का माहौल बन रहा है, जिसे तुरंत रोका जाना चाहिए.

आरोपियों पर कार्रवाई की मांग
विधायक ने अपने लेटर में ये भी लिखा, "पुलिस को इन घटनाओं का गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए, निष्पक्ष और तुरंत जांच सुनिश्चित करनी चाहिए, अपराधियों के खिलाफ सख्त धाराओं के तहत FIR दर्ज करनी चाहिए, और सख्त और मिसाल कायम करने वाली कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, और पीड़ितों की पूरी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना चाहिए. इसके अलावा, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए असरदार और ठोस कदम उठाए जाने चाहिए ताकि राज्य में कानून का राज और सामाजिक सद्भाव बना रहे. मुझे विश्वास है कि इस मामले को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी और ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी.”

यह भी पढ़ें:- नफरत के ज्वालामुखी पर उत्तराखंड; मुसलमान हो बोलकर फेरीवाले को भद्दी-भद्दी गालियां और हमला

 

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Uttarakhand newsCongress MLA on Minority Safety

Trending news

Uttarakhand news
‘हिंसा पर फौरन रोक लगे’, कांग्रेस के मुस्लिम MLA की DGP से सख्त कार्रवाई की मांग
Pakistan Taliban Conflict
पाकिस्तान-अफगानिस्तान जंग भड़की! मारे गए 133 तालिबानी अधिकारी! हालात विस्फोटक
Akbaruddin Owaisi on Congress BJP
‘उनकी दुश्मनी मुसलमानों से है’, AIMIM अकबरुद्दीन ओवैसी का कांग्रेस-BJP पर बड़ा हमला
Donald Trump Meeting
व्हाइट हाउस में सीक्रेट मीटिंग! ट्रंप-ममदानी मुलाकात ने बढ़ाया सियासी सस्पेंस
Allahabad High Court on Cow Slaughter Case
त्योहारों पर गोकशी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, NSA कार्रवाई सही ठहराई
Pakistan Afghanistan Conflict
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच जंग का ऐलान, दोनों तरफ से भीषण बमबारी
Delhi news
'ग़ज़ा में बेगुनाहों का…' PM मोदी के इजरायल दौरे को AIMPLB क्यों बताया गैर-जरुरी?
Fauzia Topchi
फैजिया तोपची जिसके धमाके की आवाज़ से पूरा शहर करता है सेहरी और इफ्तारी
mp news
भोजशाला केस में नया मोड़; मुस्लिम पक्ष ने ASI सर्वे और उसकी भूमिका पर उठाए बड़े सवाल?
Telangana NEWS
नित्यकर्म करने मंदिर गया था 'जुबैर'; नमाज़ पढ़ने का झूठा इल्ज़ाम लगाकर की गई पिटाई!