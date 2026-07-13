/गैंगरेप-हत्या आरोपी की मॉब लिंचिंग मामले में CPI(M) के मुस्लिम नेता गिरफ्तार, सीएम के बयान के बाद बड़ा एक्शन

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West Bengal News: पश्चिम बंगाल पुलिस ने रविवार रात दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर से स्थानीय CPI(M) नेता लहेक अली को गिरफ्तार किया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह गिरफ्तारी 5 जुलाई को 12 साल की लड़की के रेप और हत्या के बाद हुई मॉब लिंचिंग और तोड़फोड़ के मामले में की गई है. नाम न बताने की शर्त पर जिले के एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "अली को मॉब लिंचिंग और तोड़फोड़ के मामले में मुख्य संदिग्ध के तौर पर गिरफ्तार किया गया है. शक है कि उसने ही भीड़ को उकसाया था. आरोपी को आज यानी 13 जुलाई को कोर्ट में पेश किया जाएगा."
अली हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बारुईपुर पश्चिम सीट से CPI(M) के उम्मीदवार थे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के बिमान बनर्जी ने यह सीट जीती. वहीं, इस सीट पर बीजेपी दूसरे स्थान पर थी. इससे पहले, नाबालिग लड़की की मौत, स्थानीय निवासी इंद्रजीत मंडल की मॉब लिंचिंग और भीड़ की हिंसा के दौरान निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े अलग-अलग मामलों में करीब 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने बताया कि रेप और हत्या के संदिग्धों में से एक की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई. घटना को फिर से समझने के लिए 7 जुलाई की आधी रात को उसे अपराध स्थल पर ले जाया गया था, जहां उसने कथित तौर पर एक अधिकारी से रिवॉल्वर छीन ली और भागने की कोशिश की. CID इस मुठभेड़ की जांच कर रही है.
CPI(M) नेता ने सरकार पर लगाया संगीन इल्जाम
CPI(M) की केंद्रीय समिति के सदस्य सुजन चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि अली की गिरफ्तारी राजनीतिक कारणों से की गई है. उन्होंने कहा, "लड़की की मौत के बाद से अली के खिलाफ बहुत सी गलत जानकारी फैलाई गई. अगर गिरफ्तारी से पहले ही किसी को दोषी करार दे दिया जाए, तो यह साफ हो जाता है कि जांच प्रभावित हुई है. लेकिन हम कानूनी तौर पर इसका मुकाबला करेंगे."
सीएम के बयान आने के बाद नेता गिरफ्तार
अली को शनिवार को पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के उस बयान के एक दिन बाद गिरफ्तार किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव हारने वाले लोग मॉब लिंचिंग में शामिल हो सकते हैं. अधिकारी ने शनिवार को बारुईपुर में मंडल के परिवार से मिलने के दौरान मीडिया से कहा, "इंद्रजीत मंडल को उसके नाम और पहचान की वजह से निशाना बनाकर मारा गया. मैं इसे सिर्फ मॉब लिंचिंग का मामला नहीं कह सकता. चुनाव में वोटरों द्वारा नकारे गए कुछ लोगों ने हिंसा भड़काने में अहम भूमिका निभाई. इसके पीछे कट्टरपंथी और चरमपंथी समूह भी हो सकते हैं. मैं इस संभावना से इनकार नहीं कर रहा हूं."
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि नाबालिग लड़की 4 जुलाई को लापता हो गई थी. एक दिन बाद उसका शव एक तालाब से मिला. पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसके साथ रेप और हत्या की गई थी. इस घटना के बाद भीड़ ने मंडल की पीट-पीटकर हत्या कर दी. अधिकारी ने पहले कहा था कि पुलिस जांच से पुष्टि हुई है कि मंडल का नाबालिग के रेप और हत्या में कोई हाथ नहीं था. मुख्यमंत्री ने शनिवार को कहा, "हम इंद्रजीत को वापस ज़िंदा नहीं कर सकते, लेकिन उसके हत्यारों को सजा जरूर मिलेगी. जिन लोगों ने मेरी छोटी बहन को प्रताड़ित किया और उसकी हत्या की, उन्हें भी कानून के मुताबिक सज़ा भुगतनी होगी."