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गैंगरेप-हत्या आरोपी की मॉब लिंचिंग मामले में CPI(M) के मुस्लिम नेता गिरफ्तार, सीएम के बयान के बाद बड़ा एक्शन

CPIM Leader Lahek Ali Arrest: पश्चिम बंगाल में 4 जुलाई को एक नाबालिग लड़की लापता हो गई. एक दिन बाद उसका शव एक तालाब में मिला. लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था. इस घटना के बाद भीड़ ने एक आरोपी की पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 13, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:32 AM IST
गैंगरेप-हत्या आरोपी की मॉब लिंचिंग मामले में CPI(M) के मुस्लिम नेता गिरफ्तार, सीएम के बयान के बाद बड़ा एक्शन
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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