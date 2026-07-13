/गैंगरेप-हत्या आरोपी की मॉब लिंचिंग मामले में CPI(M) के मुस्लिम नेता गिरफ्तार, सीएम के बयान के बाद बड़ा एक्शन

अली हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बारुईपुर पश्चिम सीट से CPI(M) के उम्मीदवार थे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के बिमान बनर्जी ने यह सीट जीती. वहीं, इस सीट पर बीजेपी दूसरे स्थान पर थी. इससे पहले, नाबालिग लड़की की मौत, स्थानीय निवासी इंद्रजीत मंडल की मॉब लिंचिंग और भीड़ की हिंसा के दौरान निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े अलग-अलग मामलों में करीब 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने बताया कि रेप और हत्या के संदिग्धों में से एक की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई. घटना को फिर से समझने के लिए 7 जुलाई की आधी रात को उसे अपराध स्थल पर ले जाया गया था, जहां उसने कथित तौर पर एक अधिकारी से रिवॉल्वर छीन ली और भागने की कोशिश की. CID इस मुठभेड़ की जांच कर रही है.